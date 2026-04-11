快訊

白沙屯媽祖起駕！近46萬人創新高 「18禁忌曝光」3類人不能鑽轎

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

以為在睡覺！「高雄2線3星警官」家人喊吃午飯才知他猝死

聽新聞
0:00 / 0:00

國1甲新建工程動土 卓榮泰盼儘速審查總預算案

中央社／ 記者葉臻桃園11日電

國道1號甲線新建工程今天動土。行政院長卓榮泰表示，將加大、加深對桃竹苗大矽谷的建設跟投資，希望和立法院共同努力，讓國家在這個時候往前走，及下週能儘速審查總預算案。

交通部高速公路局表示，國道1號甲線新建工程是為因應未來的桃園航空城人口，及桃園國際機場第三航廈、第三跑道的旅運需求，於桃園機場北側新建國道1號甲線，銜接國道1號及台61線快速公路，完善區域路網並分擔國2車流，紓解台4線及國道1號北上車流。

卓榮泰上午在桃園市長張善政等人陪同下，到桃園市出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮。

卓榮泰致詞時表示，這項工程分3標，都會在今年的上、下半年動工，大概4至5年會全數完工，總經費約新台幣806億元，由中央全額支應。

他說，「桃竹苗大矽谷」是政府在全國六大區域產業生活圈當中率先核定，且會帶領六大區域產業生活圈同步向前邁進的重要指標；將加大、加深建設跟投資，尤其是桃園航空城、桃園機場第三航廈及未來的第三跑道，將全面建設桃竹苗大矽谷成為最高科技領先區域。

卓榮泰說，政府一直在桃園投入地方建設，就是要幫助提升桃園的產業，也因應這裡快速的人口成長，讓一個年輕的都市能更有活力、能夠全面發展，同時建構一個安全、便捷，而且永續環境的交通路網。

卓榮泰表示，中央還要繼續跟桃園市政府合作，包括機場捷運延伸到中壢站、桃園捷運綠線等，希望立法院跟行政院共同努力，一起讓國家在這個時候往前走，無論國際情勢如何，還是要持續的向前。

卓榮泰也拜託在場立法委員，「下週中央政府總預算案審查已經看到曙光」，希望能夠儘速、順利的審查；而且今年國際局勢詭異，中東情勢讓政府多了很多原來沒有想到的額外經費支出。

張善政致詞時表示，國道2號交通量大，雖有大竹交流道的改善和國2甲延伸台61線的工程，但仍無法滿足桃機的快速發展，國道1號甲線新建工程非常必要，相信能如期如質的完成，未來涉及到地方協調的部分，市府也會全力協助。

立法院 行政院長 卓榮泰 張善政

延伸閱讀

立法院審查總預算 卓榮泰：已經看到曙光

批「鄭習會」會面失衡 卓榮泰：國民黨玩火過頭、底氣全失

桃園新北跨市整合 新桃林輕軌 解龜山林口塞車

中央34億蓋楊梅社宅！埔心安居 B、C 估2029年完工

相關新聞

413宣布推「鞭刑公投」 林沛祥：讓全民思考要什麼樣的正義

因近年重大刑事案件頻傳，針對重大罪犯所施予刑罰卻未必符合人民期待，國民黨立委4月13日上午將舉行記者會，宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。當日記者會將與會的國民黨立委林沛祥說，這不只是一次政策倡議，更是讓全民共同思考「我們要什麼樣的正義」的重要時刻。

立法院審查總預算 卓榮泰：已經看到曙光

行政院長卓榮泰今天到桃園參加國道1號甲線新建工程動土典禮，致詞時再向立法院喊話支持總預算，並形容「行政、立法兩院是人的兩腳」，下禮拜預算審查「已經看到了曙光」，只要立法院做出符合國家利益的決定，行政院一定跟隨這樣的腳步，往同樣的方向前進。

綠批卡總預算「無恥」 國民黨團：考試不及格被退 怪老師不給畢業？

我國今年度中央政府總預算案卡關，執政黨批在野黨阻擋預算付委，導致國政受阻。國民黨立院黨團今反駁「違背事實」，立法院三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府選擇性無視，該編的預算就是不編好編滿，自己考試不及格被退回重寫，「難道還要怪老師不給你畢業？」

要求勞動部收回成命中止印度移工 王鴻薇：民眾憂台灣變「性侵島」

勞動部長洪申翰在立法院備詢時表示，「首批印度移工最快年底前可引進」，由於國內外相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發國人憂慮治安與人力管理問題。國民黨立委王鴻薇今也公開表示反對。

蔡英文消失10天一早發文超嗆 粉絲化身亞洲家長「操碎心」：以為手機被沒收

前總統蔡英文在Threads社群平台相當活躍，分享退休生活、對香菜的熱愛，不時在網友的文章留言打氣，堪稱「海巡王」。不過自4月1日後「神隱」，讓粉絲擔心、紛紛打聽她為何消失。蔡英文今天一早PO出影片，為她快步趕高鐵的背影；短短2小時累計近6萬個讚、上千筆留言。

南韓入境系統 刪除「中國台灣」爭議欄位

自從去年起，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。