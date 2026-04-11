國1甲新建工程動土 卓榮泰盼儘速審查總預算案

國道1號甲線新建工程今天動土。行政院長卓榮泰表示，將加大、加深對桃竹苗大矽谷的建設跟投資，希望和立法院共同努力，讓國家在這個時候往前走，及下週能儘速審查總預算案。

交通部高速公路局表示，國道1號甲線新建工程是為因應未來的桃園航空城人口，及桃園國際機場第三航廈、第三跑道的旅運需求，於桃園機場北側新建國道1號甲線，銜接國道1號及台61線快速公路，完善區域路網並分擔國2車流，紓解台4線及國道1號北上車流。

卓榮泰上午在桃園市長張善政等人陪同下，到桃園市出席「國道1號甲線新建工程」動土祈福典禮。

卓榮泰致詞時表示，這項工程分3標，都會在今年的上、下半年動工，大概4至5年會全數完工，總經費約新台幣806億元，由中央全額支應。

他說，「桃竹苗大矽谷」是政府在全國六大區域產業生活圈當中率先核定，且會帶領六大區域產業生活圈同步向前邁進的重要指標；將加大、加深建設跟投資，尤其是桃園航空城、桃園機場第三航廈及未來的第三跑道，將全面建設桃竹苗大矽谷成為最高科技領先區域。

卓榮泰說，政府一直在桃園投入地方建設，就是要幫助提升桃園的產業，也因應這裡快速的人口成長，讓一個年輕的都市能更有活力、能夠全面發展，同時建構一個安全、便捷，而且永續環境的交通路網。

卓榮泰表示，中央還要繼續跟桃園市政府合作，包括機場捷運延伸到中壢站、桃園捷運綠線等，希望立法院跟行政院共同努力，一起讓國家在這個時候往前走，無論國際情勢如何，還是要持續的向前。

卓榮泰也拜託在場立法委員，「下週中央政府總預算案審查已經看到曙光」，希望能夠儘速、順利的審查；而且今年國際局勢詭異，中東情勢讓政府多了很多原來沒有想到的額外經費支出。

張善政致詞時表示，國道2號交通量大，雖有大竹交流道的改善和國2甲延伸台61線的工程，但仍無法滿足桃機的快速發展，國道1號甲線新建工程非常必要，相信能如期如質的完成，未來涉及到地方協調的部分，市府也會全力協助。