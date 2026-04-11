快訊

《逐玉》完結鬧劇荒？ 玄幻愛情《月鱗綺紀》鞠婧禕×陳都靈狐妖姊妹情超好嗑

逼教廷站隊川普？白宮遭爆「訓斥大使」 還提到另立教宗歷史

以為在睡覺！「高雄2線3星警官」家人喊吃午飯才知他猝死

聽新聞
0:00 / 0:00

要求勞動部收回成命中止印度移工 王鴻薇：民眾憂台灣變「性侵島」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者陳正興／攝影
國民黨立委王鴻薇。記者陳正興／攝影

勞動部長洪申翰在立法院備詢時表示，「首批印度移工最快年底前可引進」，由於國內外相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發國人憂慮治安與人力管理問題。國民黨立委王鴻薇今也公開表示反對。

針對印度移工引進入台，王鴻薇說，馬上就有民眾於公共政策網路參與平台，發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」至今已經破1.8萬人連署，顯見國人的高度焦慮。

王鴻薇表示，開放印度移工議題，一直以來都是備受反對，民進黨政府不斷強度關山，2023年就傳出政府正與印度接洽，傳將引進印度移工，民眾擔心台灣在引進印度移工會變成「性侵島」，還走上凱道抗議，而時任行政院長的陳建仁，因政治壓力，牽拖稱是「境外團體散布謠言」意圖抹紅，結果2024年簽署「台印勞工合作備忘錄」，同意開放印度移工。

王鴻薇指出，面對連署反對，勞動部目前只回應請國人放心，但監察院過去就曾發布新聞稿，指出國內失聯移工問題嚴重，包括非法工作賺得比合法還多的奇特現象、語言溝通的障礙、仲介管理不善和不肖仲介從中牟利等問題，至今也不見改善，目前根據移民署統計，今年2月失聯移工總數為9.4萬人，這樣龐大的黑數下．勞動部的信用早就破產，如何放心？

王鴻薇強調，她會要求勞動部收回成命，中止印度移工來台。

立法院 民進黨 移民署

延伸閱讀

印度移工今年可望引進爆爭議 勞動部急喊不會躁進、要國人放心

連署「阻印度移工來台」破門檻 勞動部：具體期程不躁進

面對國際勞動人權風暴與移工引進新制 工總籲建構配套、降低產業衝擊

勞動部推移工零付費新制 工總籲政府應建構配套、降低產業衝擊

相關新聞

413宣布推「鞭刑公投」 林沛祥：讓全民思考要什麼樣的正義

因近年重大刑事案件頻傳，針對重大罪犯所施予刑罰卻未必符合人民期待，國民黨立委4月13日上午將舉行記者會，宣布推動「鞭刑公投」以訴諸民意。當日記者會將與會的國民黨立委林沛祥說，這不只是一次政策倡議，更是讓全民共同思考「我們要什麼樣的正義」的重要時刻。

立法院審查總預算 卓榮泰：已經看到曙光

行政院長卓榮泰今天到桃園參加國道1號甲線新建工程動土典禮，致詞時再向立法院喊話支持總預算，並形容「行政、立法兩院是人的兩腳」，下禮拜預算審查「已經看到了曙光」，只要立法院做出符合國家利益的決定，行政院一定跟隨這樣的腳步，往同樣的方向前進。

綠批卡總預算「無恥」 國民黨團：考試不及格被退 怪老師不給畢業？

我國今年度中央政府總預算案卡關，執政黨批在野黨阻擋預算付委，導致國政受阻。國民黨立院黨團今反駁「違背事實」，立法院三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府選擇性無視，該編的預算就是不編好編滿，自己考試不及格被退回重寫，「難道還要怪老師不給你畢業？」

【即時短評】從馬場町到鄭習會 鄭麗文的和平戰略圖像

鄭麗文在鄭習會後記者會拋出一句耐人尋味的話：「國民黨必須擔負重責大任，化解國共之間的恩怨情仇。」若將此言與她甫上任國民黨主席時，前往馬場町參與白色恐怖左翼政治受難者（其中包括共諜）秋祭、釋出國共和解訊號的舉動連結來看，這並非即興之語，而是一條脈絡清晰、步步推進的政治構想。

要求勞動部收回成命中止印度移工 王鴻薇：民眾憂台灣變「性侵島」

勞動部長洪申翰在立法院備詢時表示，「首批印度移工最快年底前可引進」，由於國內外相關性犯罪新聞案件頻傳，馬上引發國人憂慮治安與人力管理問題。國民黨立委王鴻薇今也公開表示反對。

蔡英文消失10天一早發文超嗆 粉絲化身亞洲家長「操碎心」：以為手機被沒收

前總統蔡英文在Threads社群平台相當活躍，分享退休生活、對香菜的熱愛，不時在網友的文章留言打氣，堪稱「海巡王」。不過自4月1日後「神隱」，讓粉絲擔心、紛紛打聽她為何消失。蔡英文今天一早PO出影片，為她快步趕高鐵的背影；短短2小時累計近6萬個讚、上千筆留言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。