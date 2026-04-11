立法院審查總預算 卓榮泰：已經看到曙光

行政院長卓榮泰今天到桃園參加國道1號甲線新建工程動土典禮，致詞時再向立法院喊話支持總預算，並形容「行政、立法兩院是人的兩腳」，下禮拜預算審查「已經看到了曙光」，只要立法院做出符合國家利益的決定，行政院一定跟隨這樣的腳步，往同樣的方向前進。

卓榮泰指出，台灣必須向前邁進，希望立法院盡速審查中央政府總預算，而且今年國際局勢詭譎多變，中東情勢讓政府多了很多原來沒有想到的額外經費支出，因此希望立委能夠盡速而且寬列今年度的中央政府總預算，大家共同來努力，畢竟回到地方，各種的建設都需要中央跟地方充分合作。

卓榮泰也指出，桃竹苗大矽谷計畫是中央在全國六大區域產業生活圈當中，率先核定，而且會帶領台灣整個六大區域產業生活圈，同步向前邁進的重要指標，尤其是桃園航空城，這是國家最大的一個土地開發案，桃園航空城、桃機的三航廈、第三跑道，都是桃竹苗矽谷大計畫的中心。

桃園市長張善政和市府團隊，與立法委員涂權吉、牛煦庭等在地立委、議員都出席動土典禮。