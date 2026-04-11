聽新聞
0:00 / 0:00
立法院審查總預算 卓榮泰：已經看到曙光
行政院長卓榮泰今天到桃園參加國道1號甲線新建工程動土典禮，致詞時再向立法院喊話支持總預算，並形容「行政、立法兩院是人的兩腳」，下禮拜預算審查「已經看到了曙光」，只要立法院做出符合國家利益的決定，行政院一定跟隨這樣的腳步，往同樣的方向前進。
卓榮泰指出，台灣必須向前邁進，希望立法院盡速審查中央政府總預算，而且今年國際局勢詭譎多變，中東情勢讓政府多了很多原來沒有想到的額外經費支出，因此希望立委能夠盡速而且寬列今年度的中央政府總預算，大家共同來努力，畢竟回到地方，各種的建設都需要中央跟地方充分合作。
卓榮泰也指出，桃竹苗大矽谷計畫是中央在全國六大區域產業生活圈當中，率先核定，而且會帶領台灣整個六大區域產業生活圈，同步向前邁進的重要指標，尤其是桃園航空城，這是國家最大的一個土地開發案，桃園航空城、桃機的三航廈、第三跑道，都是桃竹苗矽谷大計畫的中心。
桃園市長張善政和市府團隊，與立法委員涂權吉、牛煦庭等在地立委、議員都出席動土典禮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。