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愛爾蘭國會議員訪台 外交部：盼持續為台灣發聲

中央社／ 記者吳書緯台北11日電
外交部政務次長陳明祺（中）10日歡迎愛爾蘭國會外交暨貿易聯席委員會副主席艾亨（左2）所率訪問團。圖／外交部提供
外交部政務次長陳明祺（中）10日歡迎愛爾蘭國會外交暨貿易聯席委員會副主席艾亨（左2）所率訪問團。圖／外交部提供

外交部政務次長陳明祺表示，歡迎愛爾蘭國會外交暨貿易聯席委員會副主席艾亨參議員所率訪問團，感謝愛爾蘭國會跨黨派議員對台灣民主自由的堅定支持；艾亨說，返國後將積極促成交流，並強力支持台灣有意義參與國際。

外交部上午發布新聞稿表示，歡迎艾亨（GarretAhearn，另譯：埃赫恩）一行8人來台訪問，陳明祺指出，愛爾蘭國會長期扮演推進台愛雙邊關係的關鍵力量，議員透過決議或質詢等方式，支持台海和平與民主台灣，愛爾蘭副總理哈里斯（Simon Harris）去年5月回覆國會書面質詢時，也表達對台灣有意義參與國際的支持。

陳明祺說，期盼愛爾蘭國會議員持續挺台動能，為台灣發聲，台灣及愛爾蘭均為國際高科技重鎮，雙方應持續在經貿、資通訊等高科技領域深化合作，共同強化國際供應鏈韌性。

艾亨表示，這次率領近年愛爾蘭國會最大的訪問團來台，訪團成員背景多元，期許雙邊各領域關係及友誼持續深化，成員返國後，將積極促成雙邊在科技、經貿、教育、人工智慧等領域交流外，也將強力支持台灣國際參與等相關議題。

外交部說明，訪團在台期間曾與副總統蕭美琴會晤，拜會立法院副院長江啟臣、國家安全會議副秘書長李問，及國家發展委員會、農業部、經濟部國際貿易署等單位，並與台灣智庫學者就反制假訊息與網路攻擊、印太區域安全及兩岸情勢等議題交換意見。

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