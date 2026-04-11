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綠批卡總預算「無恥」 國民黨團：考試不及格被退 怪老師不給畢業？
我國今年度中央政府總預算案卡關，執政黨批在野黨阻擋預算付委，導致國政受阻。國民黨立院黨團今反駁「違背事實」，立法院三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府選擇性無視，該編的預算就是不編好編滿，自己考試不及格被退回重寫，「難道還要怪老師不給你畢業？」
國民黨團表示，最近立法院針對「中央政府總預算案」吵得沸沸揚揚。民進黨立委郭國文大動作痛批在野黨「可恥」，指控藍白聯手阻擋預算付委，導致體育賽事停辦、地方救命錢卡關。這波風向帶得很用力，但根本違背事實。
國民黨團指出，真相是執政黨自己不依法編列預算，現在卻來反咬在野黨，根本是世界級的「做賊喊抓賊」。立法院是為人民看緊荷包、監督施政的地方，不是行政院的橡皮圖章，更不是民進黨的專屬提款機。為什麼要求退回重編？原因很簡單，因謊言一戳就破，把法律當塑膠。
國民黨團表示，明明立法院已經三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府卻可以選擇性無視。該編的預算就是不編好編滿。自己考試不及格被退回重寫，「難道還要怪老師不給你畢業？」
國民黨團批，放生國家英雄，這才是真可恥。民進黨平時嘴上說要挺國軍、挺警消，結果攤開預算一看，連最基本的「軍人加薪」、「軍警消權益保障」預算都沒有依法落實，「連在前線保護我們的人都不願意照顧」。
國民黨團強調，真正延宕國家發展的，是那個連預算都編不合法的賴政府，真正可恥的是，那個護航賴政府的郭國文以及民進黨立委。國民黨團絕對支持對台灣有益的建設、賽事與救災，但絕不護航違法的預算。請民進黨負起執政最基本的責任，回去把預算依法重編再來。不要自己犯錯，還要用情緒勒索全台灣人民。
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