蔡英文消失10天一早發文超嗆 粉絲化身亞洲家長「操碎心」：以為手機被沒收

前總統蔡英文在Threads社群平台相當活躍，分享退休生活、對香菜的熱愛，不時在網友的文章留言打氣，堪稱「海巡王」。不過自4月1日後「神隱」，讓粉絲擔心、紛紛打聽她為何消失。蔡英文今天一早PO出影片，為她快步趕高鐵的背影；短短2小時累計近6萬個讚、上千筆留言。

蔡英文除了PO出她趕路的影片，對於網友指她消失，她也主動回應，「誰說我消失的，你們周末早上6點起得來嗎？我要去搭高鐵」。

網友表示，「好扯，一有人說他消失，他就立馬出現了」、「剛醒賴床滑手機就被嗆醒」、「很嗆，笑死」、「之前發文被念，不發文也被念，這群易燃物有夠難伺候的，報告小英，我們其實是自燃物」、「所以真的有在看」、「還真的起不來，我又還沒退休，生活很苦要多睡覺你知道嗎」、「這人走路真的有夠快的」、「差點以為總統的手機被沒收了」、「看到上次吃冰被隨扈拿走，以為手機也被收走不能玩」、「難怪隨扈要沒收手機，為了嗆一句這麼早起，隨扈都受不了」、「快被這語氣笑死」。

也有網友化身「亞洲家長」留言，「要去哪裡？今天怎麼穿長袖阿？妳那個包包是哪裡買的？有擦防曬嗎？手機錢包鑰匙帶了嗎？幾點回來？中午有得吃嗎？」、「去哪？跟誰？幾點回家？不能太晚喔」、「下次可以不要那麼久嗎」、「真是操碎了心」、「留友看把前總統當小孩管的範本」。