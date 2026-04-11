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台灣關係法47週年 美國會跨黨派發文驕傲挺台

中央社／ 記者廖漢原華盛頓10日專電

美國國會跨黨派領袖、重要委員會黨團與台灣長期友人今天陸續在社群媒體貼文表示，美國國會通過台灣關係法並施行近半世紀，面對中共脅迫，將持續挺台。曾多次訪台的聯邦參眾議員寫道「與台灣站在一塊，我驕傲」。

聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker）在X貼文，台灣關係法至今已施行47年，美國國會開創性的行動展示兩黨堅定支持台灣人民與台灣民主。「我們將持續支持台灣，嚇阻中共脅迫」。

參院外交委員會「亞太小組」主席芮基茲（PeteRicketts）推文，台灣關係法今天施行滿47週年，這是美台成長中防衛、科技與貿易伙伴關係的基礎。台灣仍面臨中共非法、脅迫與誘騙攻勢。「我驕傲地與台灣站在一塊，美國仍堅持對台灣防衛與民主的承諾」。

眾院外交委員會共和黨團貼文寫道，近半世紀以來，除了確保台灣安全，也強化美國印太地區的利益。時至今日，台灣關係法仍是對抗中共侵略的堡壘。

眾院美中競爭特別委員會民主黨團推文，今天是台灣關係法47週年，這是國會對印太和平穩定最重要的承諾之一，國會將持續堅定支持台灣民眾自主決定未來。

民主黨籍聯邦參議員金安迪（Andy Kim）推文，台灣關係法協助提供台灣民眾和平、繁榮與安全。台灣是美國在商務、安全與民主及廣大印太地區的重要夥伴，「我們必須繼續擴大深化美台重要關係」。

民主黨籍聯邦參議員哈山（Maggie Hassan）貼文寫道，對抗中國侵略對美國國安至關重要。今天是台灣關係法47週年，這是美台緊密關係的基礎。「我們必須維護美國在區域間重要盟友的關係，以確保美國的安全與自由」。

眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）推文，47年來，台灣關係法是美台關係的基石，強化雙方經濟、安全與貿易關係，增進共有民主價值、人權與法治。「身為台灣連線共同主席，在美國國會推動強化美台關係、維繫跨黨派堅定支持的工作，我驕傲」。

美國 台灣關係法

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