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參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

聯合報／ 特派記者鄭媁／北京即時報導
國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂，並在名人牆前拍照留念。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂，並在名人牆前拍照留念。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂。鄭麗文晚間在臉書讚小提琴名家奧古斯汀・哈德利希與國家大劇院管弦樂團的演出，令人永生難忘。

鄭麗文在鄭習會後，下午前往清華附中參訪，傍晚則到北京國家大劇院，聆聽國家大劇院管弦樂團攜手海德利希的管弦樂演出。國家大劇院院長王寧親自接待。

鄭麗文表示，10日晚的演出陣容中，更有五位來自台灣的優秀音樂家：長笛首席葉怡𧘌、小提琴演奏家李佳穎、大提琴演奏家劉宛瑜、雙簧管演奏家范嘉晏，以及大管演奏家謝聖嫻。

鄭麗文說，這是一場靈魂的盛宴，言語與文字都難以完整傳達音符所帶來的震撼與感動。海德利希的演奏令人如癡如醉；當我看到來自台灣的年輕音樂家，站上國際一流舞台，與世界頂尖音樂家同台共演，更是格外振奮與感動。

鄭麗文北京行即將邁入尾聲，11日將參謁香山碧雲寺、參訪中關村展示中心，預計中午與北京市委書記尹力會見，下午則前往北京故宮參觀。

李佳穎 北京 中共

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