聽新聞
0:00 / 0:00

台灣關係法立法近半世紀 美議員推文雙邊關係基石

中央社／ 記者廖漢原華盛頓10日專電

台灣關係法立法屆滿47週年，多位美國議員今天在社媒貼文指出，台灣關係法是美台關係的基礎，台灣是美國的重要夥伴，將繼續堅定支持雙邊關係，反對脅迫及維繫區域穩定。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）在社媒X回應總統賴清德的推文寫道，近半世紀前，美國國會通過台灣關係法，這是美台關係的基石。

此後，在共有民主價值、經濟連結與雙邊安全利益上，關係日益茁壯。身為眾院國會台灣連線共同主席，期待持續強化雙邊關係，堅定反對區域脅迫。

近期訪台的民主黨籍聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）貼文，近50年來，台灣關係法保障啟發台灣民主，強化經濟互惠夥伴關係，支持印太區域穩定。這是美國外交政策深思熟慮成果的範例。

民主黨籍聯邦眾議員莫瑞勒（Joe Morelle）推文，今天是台灣關係法立法47週年的日子，這是美國跨黨派對和平、穩定與民主夥伴關係的承諾。台灣仍是不可或缺的經濟與文化夥伴，我們堅定支持台灣的安全與自決。

華盛頓州選出的民主黨籍聯邦眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）貼文寫道，今天是台灣關係法47週年的日子，這是美台堅實關係的基礎。台灣是美國最親近的友人及貿易夥伴之一，在華盛頓州經濟扮演重要角色，將會繼續支持堅強的雙邊夥伴關係。

美國 賴清德 眾院

延伸閱讀

台灣關係法47周年 AIT重申：一法三公報六保證有助台海和平穩定

美議員能恩推動多項友台倡議 外交部頒贈睦誼獎章

接見美國會議員再提400億美元國防預算 賴總統：和平要靠實力

美議員挺國防特別預算：台灣需資金建立不對稱戰力

相關新聞

總預算案仍未付委 韓國瑜下周朝野協商

今年度中央政府總預算案持續卡關多時，昨天有了動靜，立法院會達成共識，總預算案的相關事宜待立法院長韓國瑜下周召集朝野協商。行政院長卓榮泰表示，希望總預算案能夠有好的發展，該案應該付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序補上來，發揮更大效率。

南韓入境系統 刪除「中國台灣」爭議欄位

自從去年起，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

電子入境系統錯誤稱我案 南韓已調整

自去年起，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

煤電原為最後備援 經濟部卻先重啟麥寮電廠欠給個交代

美伊開戰至今，暫時停火兩周並進入和談階段。眼見和平有望之際，經濟部卻在空汙管制季甫結束的時刻，主動洽商售電合約已到期的台塑麥寮1號機、3號機燃煤機組重新披掛上陣，預計4月中旬完成招標，最快4月底發電。經濟部長龔明鑫曾向立法院承諾，燃煤發電應為「最後手段」，如今卻可能轉為計畫中的優先選項，政策前後落差，令人難以理解。

遭民進黨性平部形容女性像「禮物」 民眾黨喊話賴總統、李晏榕道歉

民進黨性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱日前在線上節目談女性參政的鬼故事，張慧慈卻在節目中將民眾黨的女性從政者形容為「禮物」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今舉行記者會...

回台南參香祈福 賴總統提「民主別走回頭路」：不要有人恫嚇就腳軟

總統賴清德今下午在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人陪同下，抵永康大灣凌霄寶殿武龍宮揭匾參香祈福，賴總統提到台灣是民主國家，稱我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。