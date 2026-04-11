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台灣關係法立法近半世紀 美議員推文雙邊關係基石
台灣關係法立法屆滿47週年，多位美國議員今天在社媒貼文指出，台灣關係法是美台關係的基礎，台灣是美國的重要夥伴，將繼續堅定支持雙邊關係，反對脅迫及維繫區域穩定。
美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）在社媒X回應總統賴清德的推文寫道，近半世紀前，美國國會通過台灣關係法，這是美台關係的基石。
此後，在共有民主價值、經濟連結與雙邊安全利益上，關係日益茁壯。身為眾院國會台灣連線共同主席，期待持續強化雙邊關係，堅定反對區域脅迫。
近期訪台的民主黨籍聯邦眾議員貝耶（Don Beyer）貼文，近50年來，台灣關係法保障啟發台灣民主，強化經濟互惠夥伴關係，支持印太區域穩定。這是美國外交政策深思熟慮成果的範例。
民主黨籍聯邦眾議員莫瑞勒（Joe Morelle）推文，今天是台灣關係法立法47週年的日子，這是美國跨黨派對和平、穩定與民主夥伴關係的承諾。台灣仍是不可或缺的經濟與文化夥伴，我們堅定支持台灣的安全與自決。
華盛頓州選出的民主黨籍聯邦眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）貼文寫道，今天是台灣關係法47週年的日子，這是美台堅實關係的基礎。台灣是美國最親近的友人及貿易夥伴之一，在華盛頓州經濟扮演重要角色，將會繼續支持堅強的雙邊夥伴關係。
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