南韓入境系統 刪除「中國台灣」爭議欄位

近期外交部陸續接獲國人反映，南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」。圖／截取自南韓入境填表系統

自從去年起，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

外交部亞東太平洋司司長林昭宏上月底表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則，若韓方月底仍未正面回應，下月起，我國的台灣電子入國登記表內的出生地和居住地欄位下拉式選單，會將韓國的英文標示從Korea, Republic of，調整為KOREA（SOUTH）。我方官員當時透露，駐台北韓國代表部回覆外交部，韓國外交部有相關應處，將會是台灣能接受的方案。

外交部在上月底獲得韓方初步回應，當時決定暫緩更改我方電子入境系統措施。