聽新聞
0:00 / 0:00

南韓入境系統 刪除「中國台灣」爭議欄位

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

近期<a href='/search/tagging/2/外交部' rel='外交部' data-rel='/2/140161' class='tag'><strong>外交部</strong></a>陸續接獲國人反映，<a href='/search/tagging/2/南韓' rel='南韓' data-rel='/2/112362' class='tag'><strong>南韓</strong></a>電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」。圖／截取自南韓入境填表系統
近期外交部陸續接獲國人反映，南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」。圖／截取自南韓入境填表系統

自從去年起，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

外交部亞東太平洋司司長林昭宏上月底表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則，若韓方月底仍未正面回應，下月起，我國的台灣電子入國登記表內的出生地和居住地欄位下拉式選單，會將韓國的英文標示從Korea, Republic of，調整為KOREA（SOUTH）。我方官員當時透露，駐台北韓國代表部回覆外交部，韓國外交部有相關應處，將會是台灣能接受的方案。

外交部在上月底獲得韓方初步回應，當時決定暫緩更改我方電子入境系統措施。

韓國 韓方 南韓 外交部

延伸閱讀

改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪除出發地、目的地欄位

韓國將派外交部長特使 伊朗外長表達歡迎

聯合報黑白集／名稱戰的實與虛

電子入境卡風暴！我反制要改稱「南韓」 韓網再嗆：台灣人自卑又憂鬱

相關新聞

總預算案仍未付委 韓國瑜下周朝野協商

今年度中央政府總預算案持續卡關多時，昨天有了動靜，立法院會達成共識，總預算案的相關事宜待立法院長韓國瑜下周召集朝野協商。行政院長卓榮泰表示，希望總預算案能夠有好的發展，該案應該付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序補上來，發揮更大效率。

南韓入境系統 刪除「中國台灣」爭議欄位

自從去年起，南韓的電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

參觀北京國家大劇院 鄭麗文讚演出永生難忘

國民黨主席鄭麗文10日與中共總書記習近平會面後，傍晚前往參訪北京國家大劇院賞樂。鄭麗文晚間在臉書讚小提琴名家奧古斯汀・哈德利希與國家大劇院管弦樂團的演出，令人永生難忘。

電子入境系統錯誤稱我案 南韓已調整

自去年起，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

煤電原為最後備援 經濟部卻先重啟麥寮電廠欠給個交代

美伊開戰至今，暫時停火兩周並進入和談階段。眼見和平有望之際，經濟部卻在空汙管制季甫結束的時刻，主動洽商售電合約已到期的台塑麥寮1號機、3號機燃煤機組重新披掛上陣，預計4月中旬完成招標，最快4月底發電。經濟部長龔明鑫曾向立法院承諾，燃煤發電應為「最後手段」，如今卻可能轉為計畫中的優先選項，政策前後落差，令人難以理解。

遭民進黨性平部形容女性像「禮物」 民眾黨喊話賴總統、李晏榕道歉

民進黨性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱日前在線上節目談女性參政的鬼故事，張慧慈卻在節目中將民眾黨的女性從政者形容為「禮物」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今舉行記者會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。