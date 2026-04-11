總預算案仍未付委 韓國瑜下周朝野協商

今年度中央政府總預算案持續卡關多時，昨天有了動靜，立法院會達成共識，總預算案的相關事宜待立法院長韓國瑜下周召集朝野協商。行政院長卓榮泰表示，希望總預算案能夠有好的發展，該案應該付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序補上來，發揮更大效率。

立法院長韓國瑜和副院長江啟臣日前表態，認為應盡速審議總預算，盼朝野各退一步，國民黨團內部會議曾對總預算立場鬆動，原傳出昨要讓總預算案付委，但因卓揆近期強硬發言，讓藍委不滿而出現變數；昨天立法院會也並未處理總預算案復議案，仍待韓國瑜召集朝野協商後，另定期處理。

國民黨團昨天在立法院會前召開黨團大會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，只要行政院依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算都編列，任何事情國民黨都是依法的，盼卓榮泰別「破碗破摔」。

據了解，不少藍委認為，行政和立法兩院應相互尊重，行政院應依法編列的預算就該編列，立法院審查依法編列後的預算，也盼行政院該副署要副署，該執行的要執行。

兼任民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤表示，總預算付委一事，國民黨還是成了放羊的孩子，出爾反爾，信用破產，國民黨主席鄭麗文為了見中國國家主席習近平，國民黨不只繼續擋總預算案，連軍購案也繼續拖、擋、砍。

此外，藍白提出延會案，擬將立法院這會期延長開會至七月卅一日，經藍白人數優勢表決後，全案逕付二讀，交付黨團協商。吳思瑤批評，會期才剛開始，上工沒幾天就又要延會，一再翹課的學生要求延長學期，是搞哪一齣，不審總預算、不審軍購，延會幹嘛？