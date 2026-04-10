快訊

精準掌握考官閱卷20秒重點 「先工作再考試」成她公職上榜秘訣

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平提「兩岸未來掌握在中國人手中」張五岳：川習會前對美明確底線

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
「鄭習會」10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。（本報系記者／攝影）
「鄭習會」10日上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共總書記習近平握手。（本報系記者／攝影）

鄭習會10日上午在北京登場，中共總書記習近平強調，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，這不僅說給民進黨政府聽，更是講給美國日本等「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確底線。

張五岳接受本報採訪指出，習近平這次對兩岸關係發展提出的「四點意見」，基本上都是過去已闡述過的立場，但這次是中共20大後，習近平在對台政策上一次比較「完整的談話」，透過國共平台，重申台海立場，也重申國共對話的基礎。

張五岳觀察，這次鄭習會上沒有很直接談到「和平統一」，不見諸如「為國家謀統一、為民族謀復興」「堅定不移的推進祖國統一進程」「祖國統一歷史大勢不可阻擋」等字眼，可能的原因有二個，一方面是「統一」現在在台灣不是主流民意，不是多數民眾所認可，另一方面是考慮到國民黨與鄭麗文回台灣後的處境，不希望「和平」的主軸有不同解讀。

但他強調，北京對於統一問題是旗幟鮮明的。習近平雖然沒有直接談統一，迴避一些會讓台灣「望文生義」的詞，但仍從同根同源、中華文化、同屬一個中國，以及歷史、血緣等來闡述概念。

習近平在會見中提到，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。張五岳認為，這不僅是講給台灣人聽、講給民進黨政府聽，更是講給美國跟日本，也就是「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確底線。

張五岳表示，北京這次接待鄭麗文，是國共平台10年來重新啟動，這是中共對台政策的進展，理論上也會成為明年中共二十一大當中，回顧五年成果的績效跟亮點。

至於大陸國家發改委主任鄭柵潔參與本次國共領導人會見，張五岳表示，這相比以前比較罕見，但他研判，應與今年是大陸「十五五」規劃元年，且習近平提出的四點意見當中，有非常多跟融合發展相關。

美國 大陸 日本

延伸閱讀

鄭麗文、習近平北京會面 陸學者：鄭習會將帶來兩岸關係發展新進程

鄭習會求和平共識 陸學者：兩岸有更多新認識與新交流境界

解析鄭習會 王信賢：習近平發言基調柔和「顧慮到台灣內部政治效應」

習近平握手鄭麗文：「兩岸同胞都是中國人」

相關新聞

習近平提「兩岸未來掌握在中國人手中」張五岳：川習會前對美明確底線

鄭習會10日上午在北京登場，中共總書記習近平強調，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪指出，這不僅說給民進黨政府聽，更是講給美國、日本等「外部勢力」聽，某種程度也是在「川習會」前夕，向美方明確底線。

鄭習會後 鄭麗文參訪大陸頂尖高中「清華附中」看學生操作機器人

國民黨主席鄭麗文上午舉行鄭習會，在結束午宴後返回中國大飯店舉行中外記者會，隨後前往清華附中參訪，在聽到學生自己製作機器人相關作品並取得專利後，直呼好棒，她也參觀了位於北京的國家大劇院。

電子入境系統錯誤稱我案 南韓已調整

自去年起，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為CHINA（TAIWAN），我外交部與駐地館處透過交涉及反制等作為，爭取到韓方調整。根據最新南韓電子入境卡系統，欄位僅剩下個人資料中的「國籍／區域」，此一欄位本就將我國標注為台灣；引發爭議的「出發地」欄位及「下一目的地」欄位已被刪除。

煤電原為最後備援 經濟部卻先重啟麥寮電廠欠給個交代

美伊開戰至今，暫時停火兩周並進入和談階段。眼見和平有望之際，經濟部卻在空汙管制季甫結束的時刻，主動洽商售電合約已到期的台塑麥寮1號機、3號機燃煤機組重新披掛上陣，預計4月中旬完成招標，最快4月底發電。經濟部長龔明鑫曾向立法院承諾，燃煤發電應為「最後手段」，如今卻可能轉為計畫中的優先選項，政策前後落差，令人難以理解。

遭民進黨性平部形容女性像「禮物」 民眾黨喊話賴總統、李晏榕道歉

民進黨性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱日前在線上節目談女性參政的鬼故事，張慧慈卻在節目中將民眾黨的女性從政者形容為「禮物」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今舉行記者會...

回台南參香祈福 賴總統提「民主別走回頭路」：不要有人恫嚇就腳軟

總統賴清德今下午在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人陪同下，抵永康大灣凌霄寶殿武龍宮揭匾參香祈福，賴總統提到台灣是民主國家，稱我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。