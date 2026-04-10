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肯定鄭習會 宋楚瑜：領袖應負起責任讓兩岸共喝太平酒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「鄭習會」今上午登場，親民黨主席宋楚瑜今晚表示肯定，他認為天大地大，人民最大，增進兩岸交流，務實解決民生。他並引用陸劇「太平年」的台詞，表示「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。圖／宋楚瑜臉書
「鄭習會」今上午登場，親民黨主席宋楚瑜今晚表示肯定，他認為天大地大，人民最大，增進兩岸交流，務實解決民生。他並引用陸劇「太平年」的台詞，表示「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。圖／宋楚瑜臉書

鄭習會」今上午登場，親民黨主席宋楚瑜今晚表示肯定，他認為天大地大，人民最大，增進兩岸交流，務實解決民生。他並引用陸劇「太平年」的台詞，表示「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。

國民黨主席鄭麗文今上午正式會晤中共總書記習近平。對此，宋楚瑜說，看到兩岸政黨領袖再次進行會面與對話，表達肯定之意。因為唯有透過彼此雙方的對話與交流，才是促進兩岸關係發展正確的道路與方向。而這種高層次的直接互動，對化解彼此誤會、增進互信，更有不可替代的正面助益。

宋楚瑜表示，回想2014年他率領親民黨訪問團與習近平見面時，習近平同樣展現出高度的誠意與熱忱。當時他特別談到2005年曾送給時任國台辦主任陳雲林的對聯「炎黃子孫不忘本，兩岸兄弟一家親」，這正是後來習近平多次提到「兩岸一家親」理念的緣起。此次習近平依舊強調兩岸一家親，兩岸要多交流、多親近。再次印證「兩岸一家親」正是兩岸關係中最值得細細品味的語言。

宋楚瑜表示，這次會談習近平再次提到，「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」。這「四個不可」不僅是兩岸同胞共同的信念，更深刻證明同屬中華民族，是休戚與共的命運共同體 。既然是一家人，「只要有話好好說、有事多商量」，就沒有化解不了的矛盾分歧。

宋楚瑜提到，過去在2014年北京會談，以及2016、2017年兩度代表參加APEC領袖會議與習近平會面時，習近平曾多次對他提到，「兩岸的事務讓我們自己面對面坦誠溝通、無話不可談，不必假手外人」。他深信，兩岸同胞絕對有足夠的智慧與使命感，能將兩岸關係的未來發展掌握在自己手中。

宋楚瑜強調，「天大地大，人民最大。」推動兩岸和平、避免戰端，讓兩岸同胞都過上更好的生活。他引用陸劇「太平年」的經典台詞，表示「喝一口太平熱酒」，是兩岸各黨各派領袖不可推卸的責任。期盼兩岸能持續加強交流合作，共同解決基層百姓的民生問題。唯有兩岸人民生活的持續改善與福祉增進，才是所有兩岸同胞最大的心願與企盼。

鄭麗文 鄭習會

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