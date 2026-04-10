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寵物用藥新制引關切 政院秘書長張惇涵：沒有共識就暫緩實施

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院秘書長張惇涵。圖／行政院提供
行政院秘書長張惇涵。圖／行政院提供

農業部衛福部規劃修訂「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，引發外界關切，農業部今天舉行跨部會會議，投票決定延後新制上路。行政院秘書長張惇涵晚間也透過臉書向關切此議題的大眾致歉，並宣布制度若沒有共識，就暫緩實施。

農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，新措施要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，近期引發各界討論，擔憂寵物斷藥，呼籲暫緩新制上路。

農業部今天召開跨部會會議，會議最後投票表決，決議新制延後上路。

張惇涵晚間在臉書貼文表示，這陣子密集跟各部會討論，他不斷跟各部會強調，政策最核心的目標，就是動物的生命權。他相信大家也認同要流向管理，但管理是為了保護生命權，絕對不是為了管理，而去危害毛小孩的生命。

張惇涵強調，感謝在農業部會議現場或線上關心的民眾，也很抱歉讓大家擔心焦慮。各方的意見，他已經請各部會進行盤整，政府會做內部的討論，也會跟社會各界多溝通。希望外界能夠持續提供寶貴意見，讓制度更加完善，沒有共識就暫緩實施，只有制度完善才會上路。

張惇涵最後強調，「我們都是站在保護毛小孩的同一邊。」

行政院 農業部 張惇涵 寵物 衛福部

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