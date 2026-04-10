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波蘭國會議員聯合聲明 挺台灣國際參與及台海和平

中央社／ 台北10日電

波蘭「波台國會小組」115位跨黨派參眾議員今天發表聯合聲明，重申支持台灣國際參與及台海和平穩定，並首次呼應外交部長林佳龍去年提出的「國際海底電纜風險管理倡議」，強調海底電纜安全攸關全球經濟發展及能源傳輸，鼓勵台波雙方加強合作，強化關鍵基礎設施韌性。

駐波蘭台北代表處發布新聞稿表示，「波台國會小組」聯合聲明指出，波蘭與台灣是理念相近夥伴，共享自由、民主及人權價值。近年雙方在經貿投資、科技、司法及文化等各領域合作穩步推進，該小組支持雙方建立夥伴關係，推動半導體、高科技、人工智慧、資訊安全及海纜安全等領域互利合作，以建立更具韌性的全球民主供應鏈。

代表處引述聯合聲明指出，俄烏戰爭後，歐亞局勢高度連動。鑑於國際領袖近年一再強調台海和平重要性，敦促波蘭政府支持和平解決台海議題，反對任何單方面以武力或脅迫方式改變台海現狀的企圖。

代表處表示，此聲明呼應歐洲議會決議，指中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議。聲明呼籲波蘭政府支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。

駐波蘭代表劉永健代表外交部，向波蘭國會友人支持台灣國際參與及台海和平穩定表達誠摯謝忱。

代表處表示，「波台國會小組」是波蘭國會目前規模最大的雙邊友好團體。該聯合聲明由「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）代表115位跨黨派參眾議員簽署發布。

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