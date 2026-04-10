遭民進黨性平部形容女性像「禮物」 民眾黨喊話賴總統、李晏榕道歉

民進黨性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱日前在線上節目談女性參政的鬼故事，張慧慈卻在節目中將民眾黨的女性從政者形容為「禮物」。民眾黨台北市議員黃瀞瑩、台北市議員參選人許甫、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳語倢今舉行記者會，喊話民進黨主席賴清德、李晏榕三天之內公開道歉，否則將在下週正式採取法律行動。

黃瀞瑩表示，民進黨一向是「搞雙標、綠能你不能」，如今再爆發性平爭議，試問立委范雲在哪裡？性平議題對民進黨而言，擺明就是「選擇性正義」，一再以性平作為包裝攻訐政敵，是不折不扣的「綠權壓迫」，民進黨欠全國女性工作者一個道歉。

陳怡君說，當看到民進黨這段爭議影片，她的心情是不解、震驚、憤怒又非常不舒服。民進黨屢屢標榜性平，卻放任女性黨公職攻擊其他政黨黨派的從政女性，這是何其諷刺的亂象。她質疑，難道因為她是民眾黨的女性就要被攻擊 ? 性平不是民進黨的專利。

陳語倢指出，2023年6月，時任民進黨總統參選人的賴總統在「性別平等教育法」公布施行滿十九週年時，提到「社會上仍有許多刻板印象，幽微地存在於大家習慣的語言中，應該要在校園繼續努力，讓學生認識多元的性別觀點，擁有可以察覺性別權力不平等的能力，並且知道如何尊重、接納自己與他人的性別展現。」

今年三八婦女節，賴總統也在社群媒體上說「當社會願意給女性更多支持與選擇空間，台灣將更溫暖且更有力量」。陳語倢批評，如今賴總統自我打臉，民進黨嘴巴講性平，卻都是在貶低、嘲諷、貼標籤及編造故事，呼籲賴總統管好民進黨，立刻出來道歉否則提告。

林子宇表示，民進黨一再將性平議題作為「政治自助餐」，利用性平進行政治操作，刻意放大民眾黨的標籤與角色，難道這就是民進黨的性平真心話？當爭議片段引發輿論譁然之後，參與節目錄影的民進黨新北市新莊區議員參選人吳奕萱立刻切割撇清，還提供所謂節目逐字稿，反而自證歧視言論，吳奕萱參選是看不起新莊市民和新北市嗎 ?

許甫表示，女性無論在家庭及職場都比男性承擔更多責任，民進黨的邏輯是「如果不是民進黨的女性就什麼都做不到 ? 就必須被貶抑醜化 ? 」民進黨過去爆發小三、醜聞、甚至me too事件，性平部為此發聲反被黨內男性從政者批評為中共同路人，如今立場進退失據，「遮羞布做不成淪為黨同伐異的血滴子」，民進黨性平部應即刻解散，李晏榕應辭職負責。