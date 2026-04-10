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回台南參香祈福 賴總統提「民主別走回頭路」：不要有人恫嚇就腳軟

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
總統賴清德向台南鄉親報告，民進黨執政對人民照顧，特別提及對軍公教加薪及提高津貼等政策。記者邵心杰／攝影
總統賴清德向台南鄉親報告，民進黨執政對人民照顧，特別提及對軍公教加薪及提高津貼等政策。記者邵心杰／攝影

總統賴清德今下午在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人陪同下，抵永康大灣凌霄寶殿武龍宮揭匾參香祈福，賴總統提到台灣是民主國家，稱我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。

賴總統說，他在總統府做三件事，一是讓國家更安全，面對中共的威脅，我們國家安全一定要顧好，二是拚經濟，大公司、小公司到傳統產業都關心支持，，去年經濟成長率達8.68%，今年也不錯，至少也有7點多%，甚至比鄰近國家日韓來得好，也比美國、歐洲來得好，三則是照顧人民，大家要對自己有信心，一起團結打拚，一定會越來越好。

他強調，台灣是民主國家。民主民主，人民作主，人民是總統的頭家，人民有權利決定誰來做總統領導國家，人民有權利決定台灣的現況，只有民主制度走到這種程度，人民才有此權利，我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。他說，大家要對自己有信心，一起團結打拚，一定會越來越好，

賴總統說，每年都為勞工加薪，調整基本工薪，現是2萬9500元，同時也為軍公教加薪，總統馬英九8年為軍公教加薪1次、3%，蔡總統和他10年加薪4次共14%，民進黨執政對軍公教一樣很關心。

他表示，總統蔡英文和他特別為軍警提高加給，蔡總統任內為軍人提高18項加給，他去年為軍人提高5項加給，這5項加給，政府要增加300多億元，因為軍人是站在第一線守護國家的人，為軍人加薪是應該的

現在職業軍人二兵每月薪資4萬5千元，若去戰鬥部隊又有戰鬥加給就超過5萬元，他鼓勵年輕人從軍，蔡總統任內有計畫軍營改善，8年超過1千億，現在特別預算添購先進武器，自己研發製造，讓國家更加安全，產業更提升。

他也說，在警察部分還提高勤務繁重加給及刑事加給， 勞工軍公教加薪，另對農民也加薪 ，未來讓領老農津貼者，一個人每月至少1萬可領。

賴總統提到台灣是民主國家，我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。記者邵心杰／攝影
賴總統提到台灣是民主國家，我們不要走回路，不要因有人恫嚇一下、後腳就軟了而走回頭路。記者邵心杰／攝影

總統賴清德今下午在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人陪同下，抵永康大灣凌霄寶殿武龍宮揭匾參香祈福。記者邵心杰／攝影
總統賴清德今下午在台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人陪同下，抵永康大灣凌霄寶殿武龍宮揭匾參香祈福。記者邵心杰／攝影

賴清德 黃偉哲 陳亭妃

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