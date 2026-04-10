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影／喊拚經濟！賴總統放眼全球布局：對中國市場有期待的時代已過去

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統今天回到台南宮廟參拜，接棒參選下一屆台南市長的立委陳亭妃陪同在旁。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天回到台南宮廟參拜，接棒參選下一屆台南市長的立委陳亭妃陪同在旁。記者劉學聖／攝影

賴總統今天在台南向鄉親報告表示，他的使命是發展經濟，大家對中國市場充滿期待，這並沒有錯，因為某個時間那個市場很重要，但時間過了就不一定了，市場會隨時間改變，可能轉到美國、日本、東南亞、甚至歐洲等國家，特別是台灣的產業已經不斷提升，品質不斷提高，賣的產品與過去二、三十年前已大不相同，台灣有在調整。

他指出，因為台灣調整腳步，政府的經濟發展策略，是讓立足本土，台灣要站得穩就像一棵樹，根要釘得牢，布局全球。企業可以到世界各地投資、生產，再把產品行銷全世界，所以台灣去年的經濟成長率八點六八，贏過日本，日本才一%，韓國也約才一%，美國二%多，「隔壁」才四%多。

賴總統說，台灣主計總處預估今年經濟成長率可達百分之七點七一，近期中國發表發明總理公開說今年經濟成長率約為百分之四至四點五，有人質疑「這是自己說的國際社會這樣看嗎？」但不少國際機構甚至預測台灣可超過百分之八，換句說說台灣經濟成長率估計還算保守。

賴總統也坦言，難免受到戰爭影響，但政府已做好各項因應措施，包括天然氣、石油等供應穩定，四月、五月都沒有問題，六月也調供應情況都沒有問題，政府會確保「油、氣量要足，價格要平穩」，很多國家加油站大排長龍但台灣、台南都沒有出現加油站排隊。顯示的「中央穩定物價讓大家有信心的結果」。

賴總統今天由台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等陪同參拜宮廟，向台南鄉親「國政報告」，說明他擔任總統的使命主要有三件工作，一是讓國家更安全，二是「拚經濟」，三是照顧百姓；賴總統受到台南鄉親熱烈歡迎，也和陳亭妃互動良好，介紹是未來要接棒台南市長的「陳市長」。

賴總統今天回台南參拜宮廟，強調拚經濟要立足台灣，布局全球，因台灣調整腳步後經濟成長率不斷創新高。記者吳淑玲／攝影
賴總統今天回台南參拜宮廟，強調拚經濟要立足台灣，布局全球，因台灣調整腳步後經濟成長率不斷創新高。記者吳淑玲／攝影

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賴清德總統今天回到台南宮廟參拜，接棒參選下一屆台南市長的立委陳亭妃陪同在旁。記者劉學聖／攝影

賴清德總統今天回到台南宮廟參拜，接棒參選下一屆台南市長的立委陳亭妃陪同在旁。記者劉學聖／攝影
賴清德總統今天回到台南宮廟參拜，接棒參選下一屆台南市長的立委陳亭妃陪同在旁。記者劉學聖／攝影

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