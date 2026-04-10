鄭麗文提「兩岸都是中國人」…綠議員追問是否認同？蔣萬安1句話回擊

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，民進黨市議員針對國民黨主席鄭麗文會面中共總書記習近平時講，兩岸都是中國人，是否認同這句話？能否代表台灣人？蔣萬安回應，我是台灣人、中華民國國民，民進黨也說沒有人該為自己認同道歉。議員不斷追問，蔣反擊，「那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？」

民進黨北市議員簡舒培針對鄭麗文稱「兩岸同胞都是中國人」。簡說，市長剛剛說自己是台灣人，那鄭麗文說的能代表我們嗎？

蔣萬安說，民進黨說過沒有人需要為他的認同。簡舒培追問，但直接幫台灣人代言，同意嗎？蔣萬安也持續以這句回應。兩人直到質詢時間結束、關上麥克風，仍有些火花，蔣萬安最後更說，那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？為什麼不挺直腰桿，說民進黨內養共碟？

民進黨北市議員許淑華質詢時也問蔣萬安，鄭習會期間，中共仍在台海軍演。有沒有想起去年底，在雙城論壇後，中共就開始對台軍演的沉痛回憶？這樣怎麼談溝通？

蔣萬安說，任何破壞、提高兩岸間衝突都嚴厲譴責。認為只要挑起兩岸緊張局勢都譴責。

許淑華追問，鄭麗文談兩岸都是中國人，對於年底的選情？蔣萬安則回，施政報告不談選舉，民進黨也說過沒有該為自己認同道歉，「我表達多次，我是台灣人、中華民國國民。」