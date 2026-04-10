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議員追問未來「蔣習會」？ 蔣萬安反喊話賴清德要做這件事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告。記者林佳彣／攝影

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今天會面，引發各界熱議。台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告，被議員問未來有可能「蔣習會」？蔣回應，賴清德總統跟民進黨政府已執政10年，應該認真思考維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者該做的事情。

「鄭習會」今日上午正式登場，國民黨主席鄭麗文、中共總書記習近平公開會晤，二人均強調兩岸和平的重要性。有藍營人士分析鄭麗文、習近平的致詞全文，指出「九二共識」、「反對台獨」、「民族認同」等，將是兩岸和平與區域穩定的三大支柱，而鄭麗文提出「命運共同體」，民進黨應會惡意解讀，端視未來鄭麗文訪美是否有更完整論述。

徐立信質詢問及「鄭習會」的看法，蔣萬安回應上午出席市政行程，回來準備下午施政報告，然後就趕到議會，還沒看到相關報導。

徐立信點出，鄭麗文有提到要「共同推動兩岸和平制度化」，是否公然挑戰賴政府紅線？蔣萬安重申，他沒看到報導，不清楚前文後句、不了解整個談話，基本上不能違反相關法律規定；鄭不是代表政府，而是代表政黨，她應該是提出一個呼籲或她的構想，至於整體談話脈絡要看全篇的談話內容。

被問及鄭麗文回台後的政治效應，是否涉及反滲透法？蔣萬安則說，「那也要等她回來」，也強調要看鄭整個談話內容及她實際有沒有作為違反相關法律規定，但照議員所提，應該是她一個人的呼籲，希望維持兩岸和平。

徐立信追問怎麼看「鄭習會」基礎論調為「兩岸共識反對台獨」，蔣萬安說，「反對台獨」一直是他們的立場，自己也在議會表達過，他所認知的「九二共識」是符合中華民國憲法的九二共識，捍衛中華民國主權、恪遵中華民國憲法，以及守護台灣的民主自由法治。

徐立信追問未來有沒有可能辦「蔣習會」？蔣萬安強調，他是台北市長，在市長崗位上推動兩岸交流，透過台北上海雙城論壇行之多年的交流機制，進行台北跟上海之間的市政交流。他反而認為，賴總統跟民進黨政府已經執政10年，應該認真思考維持和平穩定的兩岸關係，這是身為執政者、總統應該做的事情。

兩岸 民進黨 台北

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