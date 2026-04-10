聽新聞
0:00 / 0:00
台灣關係法47周年 AIT重申：一法三公報六保證有助台海和平穩定
今天是台灣關係法立法47周年，美國在台協會（AIT）透過臉書表示，台灣關係法不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化了美國長年以來致力確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾；過去這47年來，台灣關係法與三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助。
美方向來重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，不過這次的臉書貼文中並未提及「一個中國」政策。
AIT指出，此一政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，成為舉世稱羨的典範。
AIT表示，美國將持續深化與台灣的合作，推動在安全、經濟、科技及人民交流等領域的連結，以實現台灣關係法的目標，並為區域的和平、安全與繁榮貢獻心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。