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台灣關係法47周年 AIT重申：一法三公報六保證有助台海和平穩定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
「台灣關係法」今天立法滿47周年。圖／取自民進黨臉書 蔡晉宇
「台灣關係法」今天立法滿47周年。圖／取自民進黨臉書 蔡晉宇

今天是台灣關係法立法47周年，美國在台協會（AIT）透過臉書表示，台灣關係法不僅肯定了台灣在戰略上的重要性，也強化了美國長年以來致力確保印太地區和平、穩定、繁榮的承諾；過去這47年來，台灣關係法與三個聯合公報及六項保證，對於維護台海的和平與穩定提供了實質幫助。

美方向來重申基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，不過這次的臉書貼文中並未提及「一個中國」政策。

AIT指出，此一政策架構的成功，使台灣在民主、經濟與社會制度方面均取得令人讚嘆的進展，成為舉世稱羨的典範。

AIT表示，美國將持續深化與台灣的合作，推動在安全、經濟、科技及人民交流等領域的連結，以實現台灣關係法的目標，並為區域的和平、安全與繁榮貢獻心力。

美國 印太地區 一個中國 台灣關係法 AIT

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