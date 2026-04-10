影／賴清德談中國威脅 與民主陣營站一起不容外來武力改變台海和平

賴清德總統今天回到台南西來庵參拜與揭匾，致詞時以向鄉親「國政報告」表示，他的使命是讓國家更安全，面對中國的威脅，「要強化我們的力量，讓我們的國家更安全」，也不容任何外來勢力用武力威脅改變台海和平。

賴總統表示，從蔡英文總統到他前後十年不斷提高國防的力量，對外國防採購對內也發展國防自主，國防自主就是一個國家是否有能力生產製造保護自己國家的武器，全世界不超過十個國家有能力，台灣是其中之一。

賴總統說，原因是因為台灣工業基礎很完整科技很發達，未來除了要發展無人機無人艇水下無人載具，除了保護國家也是一種產業，編列國防特別預算除了保護國家也是發展經濟推動產業進步。

到目前為止台灣也和民主陣營國家站在一起，包括美國日本和澳洲，換句話說，面對外來威脅台灣不是單打獨鬥，這是民主陣營共同的工作，近幾年來七大工業國領袖高峰會議結論都是一樣，「 台海和平是世界安全繁榮的必要元素」。

最近日本首相到美國見美國總統會後發表事實清單，也再次強調這點「台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，不容忍任何外來力量用武力或威脅手段改變台海現狀。他要讓大家知道「世界已經走到這個地步」。