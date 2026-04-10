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總預算列入討論事項 韓國瑜下周朝野協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

2026年度中央政府總預算案至今未審，立法院朝野黨團10日上午協商，會中達成共識，將總預算案復議案列為今日院會討論事項第一案，相關事宜待下周立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商，確切日期尚未決定。

立法院會上午開會討論報告事項、討論事項等議程，由於總預算延宕至今未審，各界高度關注總預算案何時付委。行政院長卓榮泰於立法會前接受媒體聯訪表示，希望能有好的發展，大家一起努力。

國民黨團日前召開內部會議時，有人主張應讓總預算付委審查，一度傳出國民黨團擬放行總預算案，可望在10日立法院會付委審查。黨團10日上午召開大會，總召傅崐萁會後受訪表示，只要行政院能夠依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算足額編列。

韓國瑜召集黨團協商後，朝野達成共識，將2026年度中央政府總預算案復議案列為本次院會討論事項第一案，總預算案的相關事宜，待下周再由韓國瑜召集朝野黨團協商，目前尚未決定協商日期。

國會 傅崐萁 行政院長

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