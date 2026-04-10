總預算列入討論事項 韓國瑜下周朝野協商

賴清德總統今天回到台南西來庵參拜與揭匾，致詞時以向鄉親「國政報告」表示，他的使命是讓國家更安全，面對中國的威脅，「要強化我們的力量，讓我們的國家更安全」，也不容任何外來勢力用武力威脅改變台海和平。

2026-04-10 14:19