紙條寫「晶華→orange出國」 法院：柯文哲確實有指示許芷瑜離境

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率收賄、圖利、公益侵占、背信案，一審上月26日依違背職務收賄、公益侵占、背信罪判決柯17年徒刑，褫奪公權6年；台北地方法院今上網公開391頁判決書全文，其中法院認為「晶華→orange出國」紙條，是柯文哲確實有指示許芷瑜離境。

判決指出，柯文哲遭執行搜索時，檢廉在辦公處所查扣撕碎便條紙筆記，柯文哲自承是自己書寫「晶華→orange出國」等文字，而剛於2024年8月27日返國的許芷瑜，急於同年月29日訂購機票搭機赴日本，可見柯文哲確有指示共犯或證人離境之舉。

另外，判決指出，柯文哲當時身為台北市長，理應兢兢業業維護市民權益，並依法行政維護政府聲譽和公信力，卻為冀求財團雄厚實力的支持，收受210萬元賄賂，違背職務及違背法令使京華城於未有法令依據下取得20%容積獎勵，不法利益逾百億元。

合議庭認為，柯文哲擔任台北市長多年，應十分清楚全面揭示政治獻金，得供人民知悉政黨、擬參選人的支援系統、贊助協力成員與政策意識傾向，屬形成意志的重要資訊。政治獻金的公開、透明至屬重要，且與候選人本人可隨意支配的私人財產純然有別。

不過，柯文哲無視政治獻金本質，以商業交易外衣掏空政治獻金，僭越權限，將政治獻金置入私人帳戶，挪用金額分別高達600萬及6000餘萬元，違背眾望基金會委託的社會公益、扶助弱勢等公益性任務，挪用眾望基金會公款共計800餘萬元支付柯文哲競選總部員工薪資，所為甚有未當。

判決寫道，柯文哲遭查獲以來自始至終均否認全部犯行，足見犯後完全未能正視己身錯誤的態度，不能為犯後態度的有利考量，且因此嚴重耗費有限司法資源，衡酌柯文哲未繳回取得的全部犯罪所得，再考量檢察官的量刑意見，兼顧柯文哲除本案外並無其他前案紀錄、犯罪動機、目的、手段等一切情狀，判處柯文哲17年徒刑。