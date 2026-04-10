北市邊蓋社宅邊賣捷運聯開宅？議員批：會變坐在黃金上的乞丐

北市府出售捷運聯開宅，民團與跨黨派議員今開記者會反對，憂心首批提送議會的中和高中站15戶聯開宅處分案若通過，未來所有分回聯開宅將比照辦理。北市捷運局說，已調整租售政策，部分位在北市3房以下的住宅由都發局以市價購回作為社宅。

社會住宅推動聯盟召集人孫一信說，北市府各局處做各自的事，都發局蓋社宅、捷運局賣住宅，政策矛盾；崔媽媽基金會執行長呂秉怡建議，若捷運局財務缺，都發局可編預算買下現成住宅；OURs都市改革組織秘書長彭揚凱籲市府主動撤案，也喊話其他議員反對。

社民黨議員苗博雅說，雙北居住正義問題本是一體，兩市府應同心解決，她批蔣出售聯開宅是短視近利，會讓台北市變成坐在黃金上的乞丐。民進黨議員簡舒培說，剛成立的新家庭需3房，北市府卻要把3房以上房子全賣，幾乎是把人往北市外趕，「房子賣了就沒了。」

民眾黨議員議員黃瀞瑩說，今年捷運局處分285戶，價達150億元，這些2房、3房的房型正是許多年輕人、小家庭最需要。議員陳宥丞認為，市府不要標籤化聯開宅成社宅，可作城市運用或不同年齡層的規畫使用，例如都更的中繼宅。

捷運局回應，已通車、興建中及後續南北環、東環等路網的自償性經費債務已累積1580億元，但聯開宅租金收入不敷償還舉債的利息；面對龐大捷運建設自償性經費債務，避免債留子孫，出售部分聯開宅實有必要。

捷運局說，依捷運土地開發公有不動產處分作業後續處理原則，市府現階段僅出售去年以後新分回的聯開宅、部份商辦，出租中3房以上住宅則逐年待租期屆滿後處分，且仍維持約7成戶數出租。

捷運局指出，目前出租中2房以下住宅暫保留出租，並由都發局依法配合編列預算以市價購回位在北市部分3房以下的住宅作為社宅，兼顧租屋市場及社宅需求。