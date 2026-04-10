民眾黨提案要政院盡快發布中選會人事 立法院逕付二讀

行政院尚未發布中選會人事，行政院昨鬆口將依法處理中選會任命案，並再補提人選。民眾黨團今在立法院會提案，要求行政院長卓榮泰盡速發布游盈隆等4位中選會委員人事命令，完成就職程序。立法院長韓國瑜宣布，民眾黨提案逕付二讀，交付黨團協商，由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨黨團提案說明，行政院依「中央選舉委員會組織法」應於去年8月3日前，提出委員繼任名單，卻遲延至去年底始行補提，已屬明顯違法怠惰；立法院在今年3月14日依法通過主任委員游盈隆等4位人事同意案，行政院卻迄今仍未依法發布人事令、啟動交接程序。卓榮泰公然拒絕履行法定職責，侵蝕依法行政基本原則，更形同以行政權力對抗國會監督，動搖權力分立憲政基礎。

民眾黨團建請院會作成決議，要求卓榮泰停止一切政治算計，恪遵法律規範，依法發布游盈隆等4位中選會委員之人事命令，完成就職程序。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，藍白阻擋總預算、財劃法及國安法案，這是民主運作嗎？中選會是獨立機關，民進黨也認為要讓中選會正常運作，藍白卻把中選會當作遙控器，想轉哪一台就轉哪一台，把門關起來又說裡面沒有人，人就是被藍白擋掉，一邊卡人事，一邊又說要維繫民主體制的正常運作，殺了人又裝無辜。

國民黨立委羅智強說，卓榮泰前天備詢稱國民黨不守信用，國民黨答應民進黨提的中選會人選通通都要過，結果只通過游盈隆是不守信用，但請問國民黨是誰答應要通過民進黨人選？民進黨提了名單來立法院，依職權審議，通過4位人選，卓榮泰是依什麼法律不發布任命？卓榮泰稱他沒有法律，只是看國民黨沒有誠信，提議請民進黨頒發卓榮泰一等青鳥勳章。

民眾黨團幹事長邱慧洳批評，若行政院不盡快通過中選會人事案將影響選務，中選會委員必須獨立、客觀、中立地運作。在野黨是用這個標準為國家把關，卻被行政院講成卡關，還攻擊是在野黨沒有展現誠意，在野黨拒絕當行政院附隨組織、橡皮圖章。