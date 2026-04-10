質疑藍下周排考察拖軍購條例時程 陳冠廷：盼韓國瑜主持加速進程

國民黨昨未出席立法院外交國防委員會召開的國防特別條例朝野黨團協商。民進黨立委陳冠廷今表示，昨天協商因國民黨未派員出席再度受阻，國民黨更企圖以「排考察」拖延時程，質疑此舉是有計畫性地配合中共，在川習會前營造傷害台灣的架構。後續協商將交由立法院長韓國瑜主持，盼透過院方層級加速整體進程。

陳冠廷指出，昨國防特別條例黨團協商，國民黨團全程缺席，協商因此無法取得共識。為促成協商順利進行，已兩度配合國民黨調整時間，並事先與國民黨中生代及新生代立委積極磋商，希望對方能不畏黨鞭傅崐萁及黨主席鄭麗文的壓力出席，但最終仍未見國民黨派員參與，令人遺憾。

陳冠廷表示，原本規畫於下周自行召集新一輪黨團協商，但國民黨團又計畫以「排考察」方式拖慢進程，顯示其有意阻擋議事推進。因此決定將後續協商交由韓國瑜主持，期盼透過院方層級加速整體進程，並呼籲各黨應做好功課、進入實質討論，避免再出現「有結論、沒有討論」的局面。

針對國民黨持續杯葛協商的動機，陳冠廷質疑，國民黨的拖延手段與近期國際局勢高度連動，包括鄭麗文赴中與中共中央總書記習近平會面等事件，研判國民黨是有計畫性地在川習會前製造不利台灣的氛圍。

陳冠廷示警，中共透過政治干擾營造台灣的負面印象，若此一架構成形，將對川習會中涉及台灣的討論造成傷害。國民黨所忠誠的對象究竟是自己的國家，還是對岸的國家？

陳冠廷強調，國防特別條例協商僅剩一個月時間，原本期望昨日協商能先就軍購部分凝聚共識，再由院方協商進入逐條審議，但這一節奏已遭打亂。他表示將全力在接下來數週內推進各方仍有爭議的條文，盡力控制可掌握的進度，確保國防特別條例不因政治杯葛而持續空轉。