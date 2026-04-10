這次沒無縫接軌 白營提案立院延會至7月31日 交黨團協商

立法院會今日處理民眾黨立法院黨團提出的延會案，通過本會期延會至115年7月31日，經藍白人數優勢表決後，全案逕付二讀，交付黨團協商。

本屆立法院到目前為止已經進入第五會期，在過去四個會期中，立院皆依照在野黨主張延會至下會期的前一天。不過，這次民眾黨提案延會至7月31日，距離第六會期報到日9月1日仍有一個月的時間，若最後僅延會到7月31日，將是本屆立院首次會期與會期間沒有無縫接軌。

民眾黨團在立法院討論事項中提出延會案，指出本會期將於5月31日結束，因賴清德總統及行政院長卓榮泰遲未將司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等缺額名單送請立法院審查，放任機關空轉、嚴重侵害人民權利。另針對立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」修法，卓榮泰竟拒不編列預算，導致立法院無從審查違法的總預算案。

提案內容提到，此外，行政院一再內宣台美關稅談判成果，但「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」，均尚未依據「條約締結法」送請國會審議。為挽救賴清德總統及卓榮泰院長的拖延不作為之惡果，使賴總統政府有時間補足程序、亡羊補牢，更正其違法行為，也為讓立法院有充足時間審議以上法案，並保留時間處理重大民生法案，提出「本會期延長會期至115年7月31日」公決案。