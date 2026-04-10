FOIP 不能只停留在口號 立委籲布局台日印太戰略合作

立法院推動FOIP（自由開放印太）促進會會長、立委邱志偉10日表示，面對國際局勢持續震盪、中東戰火延燒，以及印太區域安全風險升高，台灣不能只是被動回應外部局勢，更不能讓FOIP停留在口號，要積極主動布局。

邱志偉指出，特別是今年是日本前首相安倍晉三提出FOIP的十周年，日本現任首相高市早苗正積極推動這項戰略，台灣主動深化台日合作，並進一步擴大與印太各國在安全、科技、產業及戰略韌性等面向的戰略布局。

邱志偉表示，FOIP已是日本推動印太區域經貿、科技與安全合作的重要政策架構，也是當前高市首相的重要外交戰略主軸。台灣位處第一島鏈關鍵位置，與日本在地緣安全、海上交通、供應鏈布局及民主價值上均有共同合作基礎。

邱志偉強調，從地緣戰略位置、產業互補條件到民間互信基礎來看，台日合作都應是我國推動FOIP的首要切入點。台日在半導體、AI、無人機、氫能、核融合及其他關鍵科技領域，均具備相當優勢，也可與我國五大信賴產業及十三項戰略產業政策方向相互呼應，未來更應是積極合作的重點項目。

他建議，台灣可以參考目前日澳合作模式，日本與澳洲近年持續強化軍事與國防合作，日本防衛大臣和澳洲國防部長才在8日於日本會面，兩國在軍演及武器輸出上均有合作。

當前日澳美印已透過四方安全對話(QUAD)形成重要合作架構，邱志偉認為，台灣雖非正式成員，但在乾淨網路、海底電纜安全、非紅供應鏈、關鍵基礎設施防護及科技安全等議題上，具備高度參與價值，也有實際需求。

他也說，若能在這些領域與理念相近國家建立更穩固的合作機制，將有助於未來深化對日、對澳以及更廣泛印太夥伴的戰略連結。

邱志偉表示，日本正準備在FOIP十年之際，強化對越南、南太平洋國家合作，台灣從新南向計畫已布局十年，與南太平洋合作上，本就具有相當基礎。

他表示，越南為今年CPTPP主辦國，而南太平洋中的馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉均為我國邦交國，未來應在FOIP架構下與日本共同強化對越南、澳洲及南太平洋國家的合作。

邱志偉重申，FOIP提出十周年之際，台灣要加速與日本合作，政府應儘速推進台日及台日澳，在雙邊與多邊議題上的實質合作，全面深化台灣與印太地區的戰略夥伴關係，讓台灣成為打造自由開放印太的重要力量。