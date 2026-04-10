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王鴻薇批民進黨性平雙標 籲勿以性別刻板語言貶低從政女性

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
民眾黨性平部節目惹議，稱民眾黨女性從政者像是「禮物」。國民黨立委王鴻薇說，任何政黨都不應用帶有性別刻板印象的語言評論女性參政者。記者屈彥辰／攝影
民眾黨性平部節目惹議，稱民眾黨女性從政者像是「禮物」。國民黨立委王鴻薇說，任何政黨都不應用帶有性別刻板印象的語言評論女性參政者。記者屈彥辰／攝影

民眾黨性平部節目惹議，稱民眾黨女性從政者像是「禮物」。國民黨立委王鴻薇說，任何政黨都不應用帶有性別刻板印象的語言評論女性參政者，當性平變成只對外指責、對內卻輕輕放下，雙重標準無法為社會接受，從此可看出立委范雲、民進黨性平部「自助餐女權」的雙標作為。

民眾黨性平部節目「性平真心話」日前上傳，性平部主任李晏榕與綠營政治工作者張慧慈、吳奕萱談及女性參政的負面案例，指民眾黨女性從政者像是「禮物」。

王鴻薇說，任何政黨都不應該用帶有性別刻板印象的語言評論女性參政者。不論是稱女性是「樣板」，或甚至用「禮物」這樣的說法，都是對女性專業與努力的極不尊重。

王鴻薇表示，女性從政，本來就不容易，每一位站在公共領域的女性，都是靠自己的能力與付出，而不是任何人的附屬品，更令人遺憾的是，這樣的言論竟然出現在民進黨的性平部節目中，一個長期強調性別平權的政黨，卻在自己的平台上出現貶低女性的內容，令人不勝唏噓。

王鴻薇強調，她要特別指出，民進黨長期以性別平權為價值，但每當內部出現性騷擾、性別歧視爭議時，號稱女權立委的范雲卻經常選擇沉默。當性平變成只對外指責、對內卻輕輕放下，這樣的雙重標準，才是社會真正無法接受的地方，從這也可以看出來范雲，甚至是民進黨性平部「自助餐女權」的雙標作為。

王鴻薇總結，性別平權，不應該是選擇性的正義，更不應該成為政治操作的工具，期許這個社會有更多女性挺身而出，以溫柔的力量改變世界。

國民黨 民進黨 民眾黨 王鴻薇

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