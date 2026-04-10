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ART、MOU 尚未送審 立院本會期擬延會至7月31日

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

民眾黨立院黨團10日提出討論事項，由於台美關稅談判ART、MOU均尚未依據「條約締結法」送請國會審議，為讓立法院有時間審查總預算案、台美對等關稅談判文本，建請延會至7月31日。該案於立法院會表決逕赴二讀，交付黨團協商。

民眾黨團提案說明，本會期於5月31日將屆，然賴清德總統及行政院長卓榮泰施，遲未將司法院大法官及國家通訊傳播委員會委員等缺額名單，送請立法院審查。

提案指出，對於立法院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」之修法，卓榮泰拒不編列預算，致使立法院無從審查的總預算案。

提案表示，行政院一再宣傳台美關稅談判的成果，但「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」等文本，均尚未依據「條約締結法」送請國會審議，產業及勞工仍無所適從。

提案強調，立法院須為國家保留最大彈性，使政府有時間補足程序，亦使立院有充足時間嚴格審議相關人事同意權案、總預算案、「台美對等貿易協定（ART）」及「台美投資備忘錄（MOU）」，並保留時間處理重大民生法案，因此提案本會期延長會期至7月31日止。

行政院長 國會 賴清德

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