外交部接見亞客總會 肯定連結國際社會重要橋梁

外交部常務次長葛葆萱接見「亞洲台灣客家聯合總會回國訪問團」時表示，海外客家鄉親對僑居地經濟發展與文化推廣貢獻卓著，也成為連結台灣與國際社會的重要橋梁。

外交部上午發布新聞稿指出，葛葆萱於9日下午代表部長林佳龍，接待由總會長邱泳方率領的「亞洲台灣客家聯合總會回國訪問團」。

葛葆萱先用客語向大家親切問候，隨後致詞表示，此次亞洲台灣客家聯合總會（亞客總會）返國訪問，充分展現海外客家鄉親雖長期在各地深耕發展，仍心繫台灣與客家文化的深厚情誼。成員秉持客家族群勤奮、團結的精神，不僅對僑居地經濟發展與文化推廣貢獻卓著，也成為連結台灣與國際社會的重要橋梁。

葛葆萱進一步指出，客家文化是台灣珍貴的重要文化資產，並感謝亞客總會長期致力於保存與推廣客家文化，也期盼未來能有更多年輕世代投入參與，一同為深化台灣與各國民間交流打拚。

邱泳方代表訪團致詞表示，亞客總會自2011年成立以來，各國客家僑領與鄉親秉持客家人「硬頸精神」，致力促進各地客家社團團結合作，強化台灣與國際客家社群的連結，並期盼未來台灣客庄文化能在國際舞台上持續發光發熱。

外交部說明，「亞洲台灣客家聯合總會回國訪問團」由邱泳方擔任總團長，成員來自印尼、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、日本及香港等地的台灣客家鄉親，也多為當地商界及僑團領袖，對推動台灣與各國的交流合作奠定堅實基礎。