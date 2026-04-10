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總預算今仍不付委 傅崐萁要政院編國會通過預算：別破碗破摔
今年度中央總預算至今尚未審查，國民黨立法院黨團日前傳出，有意讓總預算付委審查，不過國民黨團今早黨團大會結束後，總召傅崐萁被問及總預算是否付委，他說，只要行政院依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算都編列，任何事情國民黨都是依法的，盼行政院長卓榮泰別破碗破摔。
立法院長韓國瑜、副院長江啟臣日前表態，認為應盡速審議總預算，盼朝野各退一步，因此國民黨團內部會議曾對總預算立場鬆動，但因卓揆近期強硬發言，讓藍委不滿而出現變數。傅崐萁今受訪，被問及總預算是否付委，他說，只要行政院依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算都編列，任何事情國民黨都是依法的。
傅崐萁說，希望卓榮泰別破碗破摔，把行政院長這麼重要的國之公器，當作兒戲，要尊重國會。國會議員是由全國各不同政黨、支持者選出來的，卓榮泰趕快把應該編的、國會通過的預算，用任何追加的方式，使預算完整被全國國人看見。
據了解，不少藍委認為，行政、立法兩院應相互尊重，行政院應依法編列的預算就該編列，立法院審查依法編列後的預算，也盼行政院該副署要副署，該執行的要執行。
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