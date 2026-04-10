快訊

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

前製作人李能謙淪共諜 賣「3千多筆」情報員個資遭求刑12年

大陸宣布黃海實彈射擊 蔣萬安十字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍揭牌馬紹爾群島田徑場 台製無人機灑彩紙慶祝

中央社／ 台北10日電

外交部長林佳龍率團出訪馬紹爾群島，期間主持由政府援建的密克羅尼西亞運動會田徑場揭牌儀式，「無人機外交小組」安排台製無人機在空中拋灑彩紙，象徵兩國深化合作決心。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍以總統特使身分，應太平洋友邦馬紹爾群島共和國政府邀請，於7日至9日代表總統賴清德率商貿考察團訪問，推動台馬「榮邦計畫」，深化兩國篤睦邦誼。

外交部說明，林佳龍此行與產業團代表分別參訪太平洋國際公司（Pacific International, Inc.）碼頭、國營椰子精煉廠（Tobular Oil Refinery）及馬國首都馬久羅周邊島嶼，探索馬國具投資潛力的觀光、漁業及食品加工項目。

外交部指出，林佳龍另赴由政府援建的密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場主持揭牌儀式。外交部「無人機外交小組」特別安排台製無人機在空中拋灑彩紙，象徵兩國進一步深化雙邊合作夥伴關係的承諾與決心。

林佳龍表示，外交部為展現台灣公私協力耕耘友邦經貿決心，透過「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」的策略，鼓勵民間企業赴邦交國投資，未來台灣也將在「總合外交」理念下，加速以「榮邦計畫」促成馬國推動醫療、農業、教育、體育、潔淨能源及永續觀光等領域發展，並續與理念相近國家共同維護區域和平穩定，與強化太平洋經濟韌性。

外交部指出，林佳龍訪問期間，分別拜會馬國總統海妮（Hilda C. Heine）、國會議長魏斯（BrensonWase，另譯：瓦西）、酋長院主席卡布亞（LannyKabua，另譯：柯良禮）、外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）、天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）等內閣及傳統領袖，並前往馬國國父、前總統卡布亞（Amata Kabua）陵寢獻花致意。林佳龍此行除由海妮設宴歡迎外，也獲內閣官員、國會議員及各界人士款待，彰顯馬國對台灣特使團的高度重視。

賴清德 出訪 無人機

延伸閱讀

林佳龍和產業代表實地考察 探索馬紹爾群島觀光資源

台馬 ECA 效應發威 去年雙邊貿易額大增74%

美議員能恩推動多項友台倡議 外交部頒贈睦誼獎章

林佳龍訪馬紹爾群島見證合作成果 簽署經濟韌性融資基金意向書

相關新聞

民進黨性平部影射她是樣板 黃瀞瑩震驚轟「綠權壓迫」

民進黨性平部節目日前釋出影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政的鬼故事，張稱民眾黨北市議員黃瀞瑩很恥，曾跟民眾黨前主席柯文哲為伍。黃瀞瑩批，該節目打著性平大旗，卻用標籤否定其他政黨女性的參政動機。

公視之亂引爆8委員請辭 文化部嘲諷火上澆油？

8位公視審查委員昨天（4月9日）集體請辭，第8屆新公廣董監事會埋下破局變數；表面上是一場圍繞人事名單的政治角力，但更深層的是公廣制度運作問題。文化部卻反諷審委是「用真心換來絕情」，加劇朝野對立，似乎劇透下周審查會將是一場「無言的結局」。若是這樣的結果，最符合誰的盤算？

總預算今仍不付委 傅崐萁要政院編國會通過預算：別破碗破摔

今年度中央總預算至今尚未審查，國民黨立法院黨團日前傳出，有意讓總預算付委審查，不過國民黨團今早黨團大會結束後，總召傅崐萁被問及總預算是否付委，他說，只要行政院依法行政，依照憲法相關規定，把國會通過的預算都編列，任何事情國民黨都是依法的，盼行政院長卓榮泰別破碗破摔。

藍白今仍不處理總預算 郭國文：這屆立法院真的很可恥

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團日前內部會議傳出總預算可能在今天院會付委，但今天立法院會議程在藍白多數主導下，仍未列入總預算案。民進黨立委郭國文今天表示，這屆的立法院真的很可恥。

對抗高油價各國拚節油 台灣卻罹患補貼成癮症候群

美伊停火兩周，油價應聲暴跌18%。國際情勢瞬息萬變，也不過才幾天前，經濟部還要拍胸脯保證每人平均每天用10個塑膠袋沒有問題。這廂官員氣定神閒安撫民心，那廂中油董事長忙不迭稱已吸收油價漲幅90.6億元。即便中東戰火稍歇，這張帳單可不是民眾一聲「謝謝中油」就能一筆勾銷。

總預算遲遲未付委 卓揆盼10日有好的發展

立法院日前傳出藍白黨團有望今日讓總預算付委審查，但又傳出變數。對此，行政院長卓榮泰10日表示，總預算應該需要付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序我們把它補上來，發揮更大的效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。