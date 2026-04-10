藍白今仍不處理總預算 郭國文：這屆立法院真的很可恥

今年度中央政府總預算持續卡關，國民黨團日前內部會議傳出總預算可能在今天院會付委，但今天立法院會議程在藍白多數主導下，仍未列入總預算案。民進黨立委郭國文今天表示，這屆的立法院真的很可恥。

郭國文指出，2024年，藍白隨便亂砍總預算，引起民間不滿；2025年，為了避免爭議，藍白乾脆擺爛不審預算，想說這樣就不會有爭議了；結果，2026台灣田徑公開賽就因為總預算沒過而宣布停辦。

郭國文說，身為立法委員，他對於因立法院導致這場國際賽事停辦感到可恥，本來去年就應該審完的總預算，到今天連一毛都沒有審，真的無法理解藍白怎麼有臉稱自己是立委，連最基本的工作都不做，自己薪水照領，卻讓選手、讓台灣百姓承受衝擊。

郭國文表示，原先傳出藍營今天終於要讓總預算付委審查，結果也是一場空，藍白到底要危害多少運動賽事、耽誤多少公共建設、延宕多少計畫後，才願意審預算？尤其是總預算沒過，第一、第二預備金、災害準備金都無法動用，如今又邁入颱風季，去年台南面臨地震、風災時，就是動用災害準備金度過難關。

郭國文指出，近期苗栗面臨水災，結果170億元的人民救命錢還卡在立法院，想問兩位在地立委，你們這樣對得起良心嗎？藍白至今不審預算，你們寧願犧牲鄉親權利，也要持續配合演出嗎？