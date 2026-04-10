總預算遲遲未付委 卓揆盼10日有好的發展

立法院日前傳出藍白黨團有望今日讓總預算付委審查，但又傳出變數。對此，行政院長卓榮泰10日表示，總預算應該需要付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序我們把它補上來，發揮更大的效益。

2026年已度過第一季，然原本上個會期應該通過的2026年度中央政府總預算仍未付委審查，對此，行政機關也無法執行新興計劃，例如攸關百萬通勤族的TPASS、還有國旅補助優惠等都無法使用。雖然在野黨日前通過決議案可先動支718億新興計劃，未完成三讀程序。

卓榮泰表示，希望今天能夠有好的發展，總預算應該需要付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序我們把它補上來，發揮更大的效益。

據了解，立法院長韓國瑜今天上午將再召集朝野協商，總預算能否順利付委還須等待協商結果。