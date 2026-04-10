民進黨性平部影射她是樣板 黃瀞瑩震驚轟「綠權壓迫」

民進黨性平部節目日前釋出影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談論女性參政的鬼故事，張稱民眾黨北市議員黃瀞瑩很恥，曾跟民眾黨前主席柯文哲為伍。黃瀞瑩批，該節目打著性平大旗，卻用標籤否定其他政黨女性的參政動機。

黃瀞瑩過去任職北市府期間曾遭性騷，後續北市府也啟動調查。民進黨4月2日節目中，來賓張慧慈提及「當時學姐事件出來，我們就想說，天啊，就是很恥，之前曾跟柯文哲為伍。因為很明顯在拿女性做一個樣板宣傳，甚至大量去講女性特質。」

黃瀞瑩昨在臉書指出，影片中主持人與來賓同為女性政治工作者，卻影射她被作為性別歧視的樣板，並在討論中出現「禮物」、「樣板」這類不堪入目的字眼，她感到震驚，也非常遺憾。主持人與來賓細數女性參政經常被性化、被抹黑的困境，然而這份理應是跨越黨派的性別共感，竟然話鋒一轉，瞬間變成攻擊政敵的武器。

她強調，「身為被節目來賓直接點名的當事人，我必須站出來，真正的性別平等，不是誰的專利，更不該是為了政治立場服務的選擇性正義。」

黃瀞瑩說，影片開頭主持人提到，民進黨性平部的任務是鼓勵更多女性參政，這理應是一個進步社會不分黨派共同努力的目標。然而，當民眾黨同樣在為提升女性政治參與而努力時，為何在妳們口中卻成了被物化的「禮物」與「宣傳樣板」？

黃瀞瑩表示，自己在政治工作上努力了近10年，從幕僚到民意代表，一路走來，她認為女性參政的其中一個困境，就是如同該節目展現的「選擇性資格審查」。節目打著性平大旗，一邊談女性參政困境，一邊卻用標籤否定其他政黨女性的參政動機，這種由掌握話語權者來決定女性的價值，就是妥妥的「綠權壓迫」。

她批，當民進黨資深民代深陷不雅照、外遇風波時，民進黨性平部在哪裡？當時妳們可曾為受害女性發過一次正義之聲？事實證明，民進黨總是選擇忽視黨內的醜聞，卻將所有的力氣用來貶低、抹黑他黨的女性。實話一句，民進黨的性平部，從來不敢真的「管」民進黨。

黃瀞瑩強調，性別平權不該有顏色之分，真正的進步價值，是肯定每一位女性不論身處何種政治立場，都能在各自的崗位上展現自己的專業與韌性。「跟所有的女性政治工作者一樣，我們參政從來就不是為了成就誰的門面與樣板，是為了實踐對台灣這片土地的諾言」。

她說，站出來，是為了與每一位奮鬥中的女性並肩，打破職場與生活的枷鎖，讓發聲不再需要勇氣，而是理所當然的權利。