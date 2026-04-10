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總預算付委再傳變數 卓揆：希望有好發展 把程序補上
立法院日前傳出藍白黨團今天可能讓總預算付委審查，但又傳出因近期閣揆卓榮泰發言而可能出現變數。卓榮泰今表示，總預算該付委的時間早已過了，希望有好的發展。不過仍要看立法院長韓國瑜主持的協商結果。
立法院日前傳出藍白黨團今天可能讓總預算案付委審查，但因卓榮泰對中選會人事案批評在野黨「背信」的發言，導致可能出現變數。
卓榮泰今天赴立法院進行施政總質詢前，面對媒體關切低調表示「希望今天有好發展」，他強調總預算該付委的時間早過了，希望大家一起努力把程序補上，發揮更大的效益。
總預算卡關多時，有在野立委透露，在野黨很願意釋出善意，但立法院通過新興計畫預算718億元，行政院卻不動支，卓榮泰又化身「戰狼」批在野黨，這種情況下若還退一步，在野黨也無法跟支持者交代。不少藍委為此私下表達不滿，總預算可能繼續僵持。
據了解，立法院長韓國瑜今天上午將再召集朝野協商，總預算能否順利付委還須等待協商結果。
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