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在野放行總預算案付委審查？卓榮泰盼有好發展

中央社／ 台北10日電

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，立法院會今天將開會，處理報告事項等議程，外界關注在野黨團是否將總預算案付委審查。行政院卓榮泰受訪表示，希望能有好的發展，大家一起努力。

國民黨立法院黨團1日召開內部會議時，有人認為應讓總預算付委審查，但也有人覺得應待行政院釋出善意。另有媒體報導，國民黨團擬放行總預算案，可望在10日的立法院會付委審查，但仍待黨團大會討論。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對如何看待總預算案付委可能會破局，以及是否會與軍購案脫鉤處理等議題，卓榮泰表示，希望今天能夠有好的發展，總預算案應該付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序補上來，發揮更大效率。

行政院 國民黨團 卓榮泰

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