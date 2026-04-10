台灣關係法47周年 民進黨:當年漢賊不兩立 今有人迎向中共躺平

「台灣關係法」今天立法滿47周年，民進黨今天在官方臉書表示，期盼「台灣關係法」所定義的和平與穩定，能在台美雙方攜手努力下，永遠存在。民進黨也指，1970年代，國民黨政府選擇「漢賊不兩立」，如今台灣與友盟國家共同守護民主自由時，也有少數人選擇迎向中共，以為躺平就能換取和平，但真正的和平，是必須以自我防衛能力作為後盾。

民進黨指出，1970年代，當中華人民共和國在國際舞台受到越來越多承認，國民黨政府選擇「漢賊不兩立」，先是宣布退出聯合國，後來又在中共壓力下，被迫結束與美國等多個國家的邦交關係，「中華民國」的國際空間，越來越處於風雨飄搖之中。

民進黨表示，所幸經由外交人員努力斡旋、僑界多方遊說，以及美國跨黨派國會議員的支持與推動，「台灣關係法」在參眾兩院先後通過，並於1979年4月10日，由美國總統卡特正式簽署生效。

民進黨指出，47年來這部法律成為美國對台政策最重要的基礎，也確保了台美關係能夠不斷發展、深化。在4月10日這一天，大家一同回顧台美關係走過的歲月，更要共同展望未來，讓台美友誼長存，台灣持續面向世界，成為世界的台灣。

民進黨說，就在台灣與包括美國在內的友盟國家，共同強化國防、發展科技、守護民主自由時，也有另外一些少數人，選擇迎向中共，以為躺平就能換取和平，但台美關係的歷史，帶來的寶貴經驗是，真正的和平，是必須以自我防衛能力作為後盾。