蔣萬安穩坐聲量冠軍！十大縣市首長表現 他首度進榜且好評影響力最高

提名策略攻防 vs. 地方包圍中央

隨著農曆春節燈會紅利漸退，全台22位縣市首長正式告別節慶氛圍，步入更為激烈的政治攻防與接班考驗。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析3月份（2026/3/1～3/31）全台縣市首長的網路聲量與好評影響力，結果持續由台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕占據榜單前兩名。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出：「盧秀燕從國民黨主席選舉、各界對於她2028的期待等等，看起來盧秀燕的後勢似乎維持住一定的穩定，但是沒有蔣萬安來得這麼強。」

本次榜單除了排名第7的黃偉哲與第9的翁章梁，其他8位縣市首長的前三大網路聲量議題來源，皆因年底的2026年九合一選舉。資深媒體人陳鳳馨分析：「名單顯示選戰的提名策略和人選，都會讓該位首長的討論度快速升溫」。近一步觀察聲量高點，基隆市長謝國樑與桃園市長張善政示範了「地方包圍中央」的強悍姿態，頻頻針對預算與政策出手。王智盛認為：「這種涉及到中央地方的的民生議題，應該會是他們接下來，在這場選舉九合一選舉當中運用的選舉主軸」。

NO.10 王惠美｜好評影響力2.69

隨著彰化縣長王惠美兩屆任期即將屆滿，媒體與政壇盛傳其可能受總統賴清德延攬入閣擔任內政部長或教育部長，引發「藍綠合」熱烈討論，網路聲量在3月2日與3月3日達到全月最高峰，整體聲量也是全月之冠。報導指出王惠美執政風格圓融，且與賴清德交情良好。到了7日，王惠美於新春團拜拋出「我沒有要再選了」的引退宣言，雖旨在澄清不回鍋選立委，卻反而加深外界對其「直升中央」的猜測。網友討論「王惠美不配入閣」、「王惠美千萬不要上當喔！去了就是他們的棋子！」

王惠美的接班人選成為焦點，尤其是彰化「謝家」的動向引發大量討論。彰化縣議長謝典霖多次在媒體表示，父親謝新隆已決定謝家不參與年底縣長選戰，並爆料「是賴清德不讓謝衣鳳選」，引發藍營內部提名僵局的討論。陳鳳馨認為，根據過去的選舉經驗，中部地區都呈現五五波態勢，面對年底選戰在即，國民黨的彰化縣長人選卻陷入僵局，「這份網路聲量排行名單，王惠美少見地擠進前十名，反映的是國民黨支持者的選舉焦慮」，陳鳳馨強調：「彰化縣是不斷的被提及很危急的一個縣。」

NO.9 翁章梁｜好評影響力3.08

翻攝／翁章梁FB、IG

十大縣市首長第一季聲量排行，僅有嘉義縣長翁章梁的好評影響力超過3，是前十名最高的。可歸功於2026臺灣燈會有「超級瑪利歐」與小提燈加持，展期13天累計吸引1,360萬人次，創造高達316億元的經濟產值，助攻翁縣長8,035筆網路聲量，占比高達63.73%。網友高度讚賞本次燈會的創新，特別是打破生肖傳統，改以阿里山神木作為主燈「光沐－世界的阿里山」，被譽為「世界級水準」、「台灣環球影城」。好評加持，讓嘉義被看見，社群紛紛「敲碗延期」，網友許願「邀請嘉義人伍佰」，引來翁章梁親自回覆：「有邀，但太忙了，抱歉！」帶起另一波討論熱度。由於人潮過於擁擠，導致接駁車運量不足、排隊時間過長，翁章梁臉書粉專發文致歉並呼籲民眾「先別來」，引發正反輿論。

另一個聲量來自於Threads，網友瘋傳翁章梁介紹嘉義農特產，如白蝦、虱目魚、玉女小番茄的短影音，「不看稿、親自下水、專業解說」的形象被網友形容為「像白蝦老闆」、「超級大E人（外向者）」。王智盛表示，翁章梁的網路聲量高，對於他卸任後，進一步轉進中央，有某種程度的效應。翁章梁打造個人品牌的做法，也可以提供給年輕世代參考。陳鳳馨則認為：「如果苗栗縣最近辦一個全國性的活動，也可能會像翁章梁的狀況一樣」，她認為嘉義縣的綠營基本盤太過雄厚，且非關鍵選區，僅能以「非典型選區」看待。

NO.8 謝國樑｜好評影響力2.52

基隆市長謝國樑本月聲量最高點出現於13日的綠營內部民調，民進黨參選人、現任議長童子瑋支持度急起直追；相較於農曆年前，童子瑋與謝國樑的民調相差逾15％，農曆年後，雙方差距已縮小至個位數，謝國樑支持度是39.3％、童子瑋是33.1％。藍營強調謝國樑施政「實實在在」，列舉騎樓整平、減債27億等政績；綠營則質疑其政策多為「大撒幣」或缺乏長期規劃。網友討論「謝國樑市長就好好的履行服務市民----基隆在變化市民是有感覺的。」「沒聽說童子瑋做過什麼？」「到現在我還沒看到GOGORO」。

第二個聲量高峰集中於24日與30日，主要圍繞在地方福利政策與中央預算撥款的政治攻防。謝國樑宣布推出「長樂65專案」，預計於中秋節發放6,500元敬老禮金，並計畫未來三節皆發放。此舉引發兩極評價：支持者認為是實質回饋長輩，反對者則批評此為「公帑買票」及「債留子孫」。謝國樑與新竹市長高虹安同台，向中央喊話要求盡速撥付TPASS通勤月票補助預算，引發朝野對立，綠營反擊是藍白聯手在立法院擋下總預算才導致無法撥款，雙方針對「誰在阻礙通勤族權益」展開激烈辯論。

NO.7 黃偉哲｜好評影響力2.72

行政院通過「家有未滿12歲子女可申請外傭」政策，台南市長黃偉哲公開表示此舉比台北市推動的「育兒減少工時」更具彈性且具體可行，相關聲量超過4千筆，占比18.19%。網友將台南與台北的育兒政策進行對比，引發了關於「減少工時」與「外勞引進」哪種方式更能減輕家長負擔的廣泛辯論，「台南月薪都3萬多，賺的都請外傭，還不如辭職在家顧」、「講的好像請外傭不用錢的樣子」、「還好吧，請一個外勞，一年應該三五十萬就夠了沒錢的就去買台積電」、「花不起自己辭職顧啊，本來就該如此，這蠻可行的吧」。

第二個聲量來源則是在柯文哲案件的辯護過程中，其律師提及黃偉哲多年前曾收受開發商400萬元。支持者與名嘴黃智賢發文反擊，認為這是「辯護無能只好帶風向」，並強調該案當年已判決無罪。網友表示「沒用的律師跟柯X一樣一個一斤一個八兩差沒多少」、「柯文哲貪汙做所有的壞事，別人不行，永遠雙標」、「只有民進黨可以收」。

NO.6 侯友宜｜好評影響力2.64

九合一選戰接近，本月聲量集中圍繞在2026年新北市長的接班議題，相關聲量逾6千筆，占比23.49%。隨著李四川正式從台北市副市長卸任並投入選戰，相關討論在3月中下旬達到高峰。新北市長侯友宜的態度被視為關鍵，輿論高度關注他是否會全力支持李四川，此議題帶動了大量的政治攻防與藍白合可能性的討論，網友留言「蘇小姐選完記得招牌拆一拆」、「她戰不過川伯的啦」、「唯一支持川伯會做事選市長」、「蘇巧慧地方服務很好，可以說穩上的」。

3月中旬，侯友宜於率領市府團隊出訪澳洲布里斯本、雪梨等地，也有不少討論聲量。此行重點在於參訪MLB場館設計公司，為「新北大巨蛋」選址取經，遭新北市議員黃淑君質疑為「畢業旅行」。侯友宜對此沒有正面回應，只在機場接受採訪時強調：「這一趟到澳洲，特別跟政府、市長以及議會交流，並取經澳洲的青少年心理健康衛生中心」。侯友宜強調，此行參訪亦交流布里斯本巨蛋的營運經驗，這對於即將定案的新北大巨蛋具有關鍵參考價值，整體以「學習交流、讓城市更好」作為主基調來消解「畢業旅行」的標籤。

NO.5 張善政｜好評影響力2.71

年底的桃園市長之爭，將由誰來挑戰現任市長張善政？話題引發高度討論，相關聲量超過8千筆。媒體民調顯示，若民進黨派立委王義川出戰桃園，與張善政差距僅約7個百分點；另有傳聞總統賴清德鎖定法務部次長黃世杰出戰，引發藍綠支持者在社群平台激烈辯論，網友表示「民x黨誰來都一樣！支持張市長，因為只要是賴皇欽點的，都有問題！」「想用肺發電的就支持黃」、「換人做做看」、「支持在地，真的住在桃園的」。

29日至31日，聲量衝至全月最高，超過4,100筆，源於張善政針對中央政府總預算卡關問題，公開喊話行政院長卓榮泰，要求盡速執行立法院已同意先行動支的718億元新興計畫，其中包含TPASS通勤月票等民生預算，並直言「整個台灣都在等你」。卓榮泰則反擊要求張善政應督促同黨立委支持整體的3兆元總預算，而非只看2%的新興計畫。網友看法顯示相關議題的高度對立，有人提到「國防不過，自己的國家都不顧了，哭交通費會不會太好笑」、「卡總預算到底是誰啊？帶這種風向有夠劣質」、「已經通過就先發放...政府失去信用...立法院卡預算是天職」、「中央想綁著這局部預算，用來通過總預算」。

NO.4 高虹安｜好評影響力2.50

新竹市政府提供

新竹市長高虹安本次榜單聲量雖排名第四，好評影響力卻僅2.5，原因出在民眾黨立委李貞秀於直播中爆料，指稱高虹安曾收受柯文哲700萬元用於選舉金流，言論引發輿論譁然。高虹安第一時間駁斥為「子虛烏有」，李貞秀隨後雖以「情緒激動、資訊混淆」為由道歉，但已引發民眾黨內部不滿。網友高度關注民眾黨內部的溝通失靈，甚至有「白營鬧內鬨」的負面評價。由於柯文哲身陷京華城案，此爆料被部分網友解讀為「政治獻金案外案」。民眾黨中央委員會隨後以「破壞黨譽」為由，決議將李貞秀移送中評會裁處，此動作亦維持了數日的討論熱度，相關聲量高達35,924筆，占總聲量51.42%。網友表示「我相信他說的是真的」、「不小心說溜嘴了齁」、「怎不報民進黨預算花去哪了？」。

到底李貞秀是在補刀？還是送暖？王智盛指出：「反而會有同情高虹安的聲音出現，大家更覺得說，當初高虹安是受到黨內的排擠，對高虹安反而有加分的效果」，王智盛認為，此事件後，高虹安收編中間選民的同情，在國民黨確定禮讓連任的政治現實下，高虹安反而成功在藍白競合中築起高牆，成為「更不用被挑戰」的候選人。

第二個熱門議題來自於與新竹棒球場委外廠商「龍來公司」解約，引發地方議員與球迷強烈不滿，網友留言「沒辦法～這就是新竹人的選擇」、「政績，挖棒球場」、「要不是當初前市府花了12億整修新竹棒球場，結果只開打一天，就導致球星林哲瑄受傷，還被發現外野土裡面放了一堆廢棄物，會有現今的爛攤子？」「誰蓋出來的球場講清楚？當時監造的市府法人是誰？還在洗風向」。

NO.3 陳其邁｜好評影響力2.58

最新民調顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度高達83.8%，在社群媒體與新聞評論區引發大量討論，網友普遍認可其任內推動的「演唱會經濟」與「半導體S廊帶」成效，並關注其2026年卸任後的動向；這也為民進黨下一任高雄市長參選人設定了極高的「邁門檻」，形成接班壓力。王智盛指出：「陳其邁的支持效應會外溢到他的接班人選，壓力將會從當選後開始」。對於民調結果，有網友諷刺「四月一號，愚人節嗎？」「我高度懷疑！因爲我是高雄人！」也有網友誇讚「陳其邁真的越老脾氣越好，以前他也是很強悍的，歲月真的讓他沉澱的越來越好」、「邁邁不能繼續當嗎，希望下一屆市長可以像邁邁學習」。

擁有了「邁門檻」的高人氣護體，陳其邁顯然已成為民進黨內最有實力為爭議政策開路的地方諸侯，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，第二個高聲量就是他的「能源政策表態」。陳其邁在總統賴清德考慮重啟核電的發言後，公開表示「電大家都在用，必須務實面對」，並強調若核二、核三具備重啟條件應凝聚社會共識。網友紛紛表示「所以是綠能賺飽了，可以開放核電了。」「講的好像以前都不用電一樣」、「現在才要務實？以前綠能是幻想？」「邁邁說的沒錯呀！」

NO.2 盧秀燕｜好評影響力2.69

提供／台中市政府、翻攝國民黨FB

台中市長盧秀燕於3月11日啟程赴美，展開為期11天的訪問，足跡遍及紐約、華府、波士頓、西雅圖等地，相關聲量逾2萬4千筆，啟程首日及3月21日返台，皆出現明顯討論熱潮。但這波外交紅利，恐怕受到黨內影響，王智盛指出，現實面非常殘酷，當盧秀燕一回國，隨即迎來「鄭習會」宣布的消息，輿論焦點瞬間位移。不過，盧秀燕很快地拋出震撼彈。王智盛觀察到，現實面非常殘酷，當盧秀燕一回國，隨即迎來「鄭習會」宣布的消息，輿論焦點瞬間位移，「大家很快就忘了盧秀燕在美國講了什麼」。不過，盧秀燕很快地拋出震撼彈，將戰場拉升到「國家安全」層次，3月30日，盧秀燕接受自由時報獨家專訪，首度對軍購案明確表態，認為合理預算應落在8,000億至1兆元之間，並強調「軍購不必等發價書」，應主動爭取以確保台灣在國際軍備競爭中不被排擠。不少網友認為這是盧秀燕面對2028總統大位的起手式，「面試通過，賴總統的對手出爐」、「她現在是以總統候選人之姿在發表言論嗎？突然腦袋清楚了？」

從赴美行程到軍購案發言，也讓盧秀燕與國民黨主席鄭麗文在軍購及兩岸路線上的差異成為輿論焦點，鄭麗文主張黨版3,800億元軍購預算，與盧秀燕喊出的「1兆元」有顯著落差。網路上出現大量「國民黨到底聽誰的？」討論，名嘴與政論節目頻繁對比兩人的政治人設，盧秀燕被認為正逐步調整為更具競爭力的2028總統潛在人選。陳鳳馨表示：「我覺得她（盧秀燕）還在整理自己的定位」。是否劍指2028？陳鳳馨認為「盧秀燕往這條路前進的方向已越來越清楚，或許一般民眾之前沒有特別感受到，對我來說，我認為她只是最近更堅定往這條路線前進」。王智盛則認為，盧秀燕基本上是以親美路線挑戰鄭麗文的親中路線，「我覺得是作為一個拿回國民黨內聲量主導權的起手式」。

就在盧秀燕專注於提升政治高度的同時，台中的地方選舉佈局也悄然進入深水區；3月底，國民黨台中市長初選結果出爐，確定由立法院副院長江啟臣出線，正式引發關於「盧秀燕接班人」的激烈討論。民進黨台中市長參選人何欣純頻繁針對行人地獄、捷運建設停滯等市政議題對盧秀燕開砲，試圖在盧秀燕訪美期間發動「市政空窗」的攻擊。網友討論「捷運綠線也不是林佳龍蓋的好嗎？那是胡自強規劃建設的好嗎？」「明眼人都知道，但台中人多半眼盲啊，火燒山都看不到」。

NO.1 蔣萬安｜好評影響力2.86

3月榜單持續由台北市長蔣萬安穩以超過25萬筆聲量穩居第一，聲量最多的核心話題圍繞在2026年台北市長大選的對手人選，相關聲量高達6萬7,238筆。為了抗衡蔣萬安的高人氣，民進黨正試圖在「非典型戰力」與「專業形象」之間尋找破口，消息傳出民進黨可能改由立委沈伯洋出戰，引發社群高度討論。支持者認為其「爆發力強」能讓國民黨招架不住；反對者則質疑其適任性。高雄市長陳其邁則公開推薦律師謝震武參選，直言其「顏值與實力」更勝蔣萬安；蔣萬安對此回應「武哥的風範比民進黨好太多」，這場「顏值與風範」的隔空交火成為熱門話題。另外，針對民進黨是否派鄭麗君參選的討論多停留在「是否點頭」的猜測，缺乏具備爆發力的社群互動點。網友討論「真想看到沈伯洋輸到有多難看的表情」、「披頭散髮的小鬼，對上正氣禀然的漢子，不是一個檔次的。」「這個我懂，對手非常難纏」、「不只顏值，內涵學識也高過蔣不聽太太太多啦！」「如果是謝震武選市長，我要說服我全家人投票，公正又有顏值」。

另一波聲量則集中於3月底柯文哲京華城案一審結果出爐，對台北市政及政壇佈局產生的巨大衝擊。北市府批准民眾黨上凱道申請，挨批是為藍白合。不過，面對民眾黨支持者號召上凱道，蔣萬安又以「已有行程」婉拒，其與民眾黨保持距離的態度，被解讀為在為2026連任之路做切割或避險。

在市政執行面，蔣萬安本月出現較大的負面聲量。台北市政府被爆出重陽敬老金重複發放5,000多筆，導致900多萬元公帑流失，且是民眾主動告知才發現，社會局回應，因發放平台作業系統疏失，導致部分已經領現金的長者再被匯款，溢領款項將以抵銷今年敬老金方式處理，也依契約規定向承辦廠商求償。網友討論「900萬確實有紕漏...但起碼是給了百姓」、「可怕的不是小過失900萬是輸不起就要大罷免全民買單」、「表示台北的錢太多，先支出了900萬，不痛不癢！」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年3月1日至2026年3月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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