民進黨性平部稱民眾黨女性像「禮物」 黃國昌：悖離平權精神

民進黨性平部節目近日分享一段影片，影片中性平部主任李晏榕、政治工作者張慧慈、吳奕萱談及女性參政的鬼故事。張於影片中提及，「像民眾黨的女生，甚至出來就是『禮物』」。對此，民眾黨主席黃國昌昨晚表示，驚訝這樣的言論出自一個以「性別平等」為名的單位，對於這樣偏差的言論，負責主持的民進黨性平部主任李晏榕並沒有出聲制止，還連連點頭附和。

黃國昌表示，如果一個政黨負責性別平等與教育的單位，對於女性在公共領域中所經常承受的刻板印象與負面標籤非但沒有去遏止，反而以政治立場為界，去助長、放大，這樣的行為，早已經悖離了「平權」最基本的精神。「只因為她們和妳不同陣營，就可以無的放矢的攻擊或否定」，這樣的平權，實在太廉價也太可悲了。

黃國昌說，尤其這則影片的摘要文字是「對從政的女性，最快的中傷就是『性』，談民眾黨四大金釵樣板與地方選舉留言」，寥寥數字，盡是對民眾黨女性最惡劣的重傷。

黃國昌表示，他身為政黨的領導人，必須對民進黨性平部製作這樣的影片，惡意影射民眾黨優秀女性從政者表達最嚴正的抗議；身為一個男性主管，他也必須為自己和身邊的男性同僚出聲譴責，民眾黨致力落實平權，相互尊重，他也相信隨著性平意識逐漸落實，大多數人無論男女，在職場上的互動已經有了正向的改變， 性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退。

他最後指出，身為兩個女兒的父親，他希望女兒能在一個「正常的」環境下成長，不要因為性別，而讓女兒的優秀被貼上標籤、不要因為女兒的勇敢做自己，而承受不必要的眼光、更不要因為女兒的政治立場而遭受莫名的攻擊。這是他希望為孩子打造的世界，真正的平權。

黃國昌說，他希望女兒可以勇敢做自己，不必承擔來自偏見的重量。他也相信真正的平權價值，不在高喊口號，而在於每一次選擇尊重他人的那一刻。