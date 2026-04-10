檢察總長被提名人徐錫祥：揣摩上意 不配當檢察官

立法院司法及法制委員會昨審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑其「離政治過近」；為了避免變數，法務部今年二月先將徐錫祥從法務部政務次長調任最高檢主任檢察官，法界人士指出，萬一同意權未過，徐錫祥可以最高檢主任檢察官代理檢察總長一職，也有司法特別救濟程序的「非常上訴」之權。

民眾黨立委陳昭姿昨痛斥，民眾黨前主席柯文哲案的承辦檢察官林俊言等人全都升官，檢察體系是否存在揣摩上意的檢察官？民眾黨立委邱慧洳也轟黨檢媒三位一體攻擊，「鏡檢」、「馬檢」偵查大公開，檢察官辦案荒腔走板、惡形惡狀，徐錫祥若擔任檢察總長能否整頓亂象？

「揣摩上意的檢察官不配當檢察官。」徐錫祥表示，他無法接受把相關形容詞加諸在檢察官身上，「相信他們十幾年來都很守法、認真，檢察官是否優秀正直，社會自有公評。」至於一個人是否會被政治性控制，在於心態而非職務，可以檢視他做過的事，不要單憑職務判定；他非常忌諱偵查公開，因為證據會滅失，當事人也會有串證嫌疑，對此他一定嚴格查辦。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，檢察總長是司法體系最後一道防線，社會期待的是辦案能力與政治中立，而不是履歷寫得漂不漂亮，現在外界也確實對徐的辦案實績、政治距離提出不少疑問；黨團不會預設立場，更不會情緒投票，該支持的支持、該監督的監督。

國民黨立委翁曉玲指出，徐錫祥擔任法務部政次時不熟悉法務部相關政策，也不曾擔任高檢署檢察長，從專業角度來看並非合適人選。