聽新聞
0:00 / 0:00

檢察總長被提名人徐錫祥：揣摩上意 不配當檢察官

聯合報／ 記者王小萌蔡晉宇屈彥辰王宏舜／台北報導
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。記者季相儒／攝影 季相儒
最高檢察署主任檢察官徐錫祥。記者季相儒／攝影 季相儒

立法院司法及法制委員會昨審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑其「離政治過近」；為了避免變數，法務部今年二月先將徐錫祥從法務部政務次長調任最高檢主任檢察官，法界人士指出，萬一同意權未過，徐錫祥可以最高檢主任檢察官代理檢察總長一職，也有司法特別救濟程序的「非常上訴」之權。

民眾黨立委陳昭姿昨痛斥，民眾黨前主席柯文哲案的承辦檢察官林俊言等人全都升官，檢察體系是否存在揣摩上意的檢察官？民眾黨立委邱慧洳也轟黨檢媒三位一體攻擊，「鏡檢」、「馬檢」偵查大公開，檢察官辦案荒腔走板、惡形惡狀，徐錫祥若擔任檢察總長能否整頓亂象？

「揣摩上意的檢察官不配當檢察官。」徐錫祥表示，他無法接受把相關形容詞加諸在檢察官身上，「相信他們十幾年來都很守法、認真，檢察官是否優秀正直，社會自有公評。」至於一個人是否會被政治性控制，在於心態而非職務，可以檢視他做過的事，不要單憑職務判定；他非常忌諱偵查公開，因為證據會滅失，當事人也會有串證嫌疑，對此他一定嚴格查辦。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，檢察總長是司法體系最後一道防線，社會期待的是辦案能力與政治中立，而不是履歷寫得漂不漂亮，現在外界也確實對徐的辦案實績、政治距離提出不少疑問；黨團不會預設立場，更不會情緒投票，該支持的支持、該監督的監督。

國民黨立委翁曉玲指出，徐錫祥擔任法務部政次時不熟悉法務部相關政策，也不曾擔任高檢署檢察長，從專業角度來看並非合適人選。

翁曉玲 立法院 高檢署

延伸閱讀

李貞秀審查檢察總長人事 莊瑞雄阻徐錫祥：不必詢答

被提名接任檢察總長歷練不足 陳宏達質疑酬庸徐錫祥

檢察總長人選徐錫祥被質疑 在野：第一線檢察官疑慮值得認真看待

徐錫祥自傳誇抓賄千人兩定罪 法界：該檢討

相關新聞

檢察總長被提名人徐錫祥：揣摩上意 不配當檢察官

立法院司法及法制委員會昨審查檢察總長被提名人徐錫祥人事案，在野黨質疑其「離政治過近」；為了避免變數，法務部今年二月先將徐錫祥從法務部政務次長調任最高檢主任檢察官，法界人士指出，萬一同意權未過，徐錫祥可以最高檢主任檢察官代理檢察總長一職，也有司法特別救濟程序的「非常上訴」之權。

人民可否質疑司法受政治影響？徐錫祥避答 高檢署主任檢察官這樣說

立法院司法、內政委員會聯席審查檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案。立委吳宗憲問徐錫祥，「人民可否質疑司法是否受政治影響？」徐錫祥說「不能說司法不公」。高檢署主任檢察官陳宏達在臉書發文指出，「司法的公信力，從來不是靠抹黑批評者來維護，而是靠勇於面對質疑來建立」。

民進黨性平事務部竟稱民眾黨四大金釵是禮物 當事人怒：出來道歉

民進黨性別平等事務部近日在社群平台發布一段Podcast節目內容，內容提到「民眾黨的女生，四大金釵就是禮物」，更提及民眾黨就是大量拿女性做宣傳，甚至大量講女性身體特質，甚至提及女性出來從政，就被拿來說是靠身體換來的等爭議言論。

李貞秀屢爆誠信問題…基層士氣動搖 邱臣遠籲別拖累民眾黨

民眾黨陸配不分區立委李貞秀因指控新竹市長高虹安收創黨主席柯文哲700萬元、舉報其助理費案引發爭議，中評會原定今天開會處分，最嚴重可能開除黨籍，但突宣布延期至13日。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠開炮，要李貞秀知所進退，不要拖累民眾黨。

拒王惠美爭取經費 藍議員籲李洋「別變民進黨形狀」

彰化「和美全民運動館」昨日啟用，縣長王惠美、運動部長李洋等人出席開幕儀式，但王在與李會面當場爭取運動部協助彰化縣其他全民運動中心等案興建遞交計畫書，但李以「預算沒有通過」為由未收下引發熱議。國民黨議員鍾沛君質疑，此舉恐非李本意，可能是民進對交戰守則，呼籲李「別變成民進黨形狀」。

卓揆不支新興預算台灣田徑賽沒錢辦 李洋：協會已改申請基金補助

中華民國田徑協會昨宣布，停辦2026台灣田徑公開賽，並指是因立法院總預算沒過被迫取消賽事。國民黨立委萬美玲今質詢，即便今年度總預算未審查通過，但立法院院會也已經通過新興計劃718億元，包含台灣品牌賽事2.0預算，是行政院長卓榮泰不簽署放行。運動部長李洋答詢，田協今早已經有送案至基金補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。