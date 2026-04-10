公視8審委集體請辭 呼籲政黨協商應成慣例

第八屆公視董監事審查會原訂下周舉行第二次審查會議，但八名審查委員昨聯名發函立法院長韓國瑜，聲明共同辭去審委職務。審委馬詠睿說，文化部長李遠不懂公共電視法，用一人乃至黨的意志，不依公視法精神提出董監事名單，建議李遠好好看一看公視法，不要當小說；審委無法完成公共媒體任務，只好辭職。審委羅國俊說，前部長李永得透過協商才順利組成上屆董事會，希望未來提名前先協商能成為慣例。

文化部表示，公視法沒有提到政黨協商程序，中選會經過協商的結果為何，全民都看在眼裡，「這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架。」此次名單已是廣徵各界意見後的最佳名單，原決定四月一日出席人數即已達法定開會人數，但有鑒於在野黨推舉的審委人數低於執政黨，為了公平起見，才決定四月十六日開會，如此善意的決定卻變成「用真心換絕情」，呼籲審委應實質審查。

公視去年底召開第一次董監事審查會，由行政院提名十四人，其中提名續任的七名現任公視董事全遭否決；上月中再補提名十位董事候選人和一位監事候選人，原定下周四開會審查，如今生變。

公視審查委員總計十五人，藍白黨團推薦的八名審委吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰上月發出公開信，要求文化部應先與國會政黨協商候選人名單再召開審查會；八人昨再發出公開信，抨擊李遠置若罔聞，振聾發聵無功之餘，決定請辭；目前未請辭的七名審委，皆為民進黨團所推薦。

羅國俊說，公視法對於董監事同意門檻定為三分之二，立法意旨正是要求，提名之前先與朝野及社會各界協商徵詢、凝聚共識，否則以一人、一黨、一部片面提名，等於「推車撞壁」；建議李遠先經協商後再提名公視董監事，否則連續兩次單方面提出名單，公視董事會的組成恐遙遙無期。馬詠睿指出，公視並非政黨或私人的利器，可嘆李遠不懂得公視法，用一人乃至黨的意志，不照公視法精神提出董監事名單。

國民黨立委羅廷瑋抨擊，李遠別讓公視的獨立性在意識形態操弄下淪犧牲品。

民眾黨團指出，過去公視亂象，證明缺乏制衡的董事會只會讓公視淪為「執政黨的傳聲筒」。民進黨立委林月琴說，法律並無政黨前置協商的規定，現在最重要的是讓審查回到制度，避免程序爭議拖延公共媒體治理。