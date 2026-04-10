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國民黨團0人到場 軍購特別條例協商破局

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰張曼蘋劉懿萱／台北報導
立法院昨朝野協商軍購特別條例，國防部長顧立雄（後左）出席，國民黨團無人到場，最後宣布散會。記者季相儒／攝影
立法院昨朝野協商軍購特別條例，國防部長顧立雄（後左）出席，國民黨團無人到場，最後宣布散會。記者季相儒／攝影

立法院日前傳出藍白黨團今天可能讓總預算案付委審查，但因行政院長卓榮泰的發言恐萌生變數；由於中選會人事案風波，卓揆批評在野黨「背信」，不少藍委私下不滿，何必急著讓總預算付委？立法院外交國防委員會昨朝野黨團協商軍購特別條例，藍委集體缺席，最後導致協商破局。

一名藍委說，在野黨很願意釋出善意，但立法院通過新興計畫預算七一八億元，行政院卻不動支，卓榮泰又化身「戰狼」批在野黨，這種情況下若還退一步，在野黨也無法跟支持者交代。不少藍委私下表達不滿，意味著立法院長韓國瑜呼籲的「行政立法各退一步」難以奏效，總預算恐繼續僵持。

不只總預算生變，外交國防委員會上月初審完成軍購特別條例草案，絕大多數條文均保留交付協商；民進黨籍召委陳冠廷排定昨天協商，但國民黨要求延期，國防部長顧立雄等人在場等候，始終沒有藍委現身，陳冠廷只好宣布擇期再協商。軍購條例預計四月廿七日屆滿一個月協商冷凍期，若未達共識將表決處理。

陳冠廷表示，他不僅兩度更改協商時間，先前也和所有國民黨立委溝通，國民黨不能因為黨主席鄭麗文要見中共領導人習近平就擱置協商；目前協商卡關的癥結點就在於國民黨團總召傅崐萁個人，國民黨不要被傅一個人帶向死胡同。立委羅美玲揶揄，國民黨要得到習近平的聖旨後才要來協商。

國民黨籍召委馬文君駁斥，朝野協商是要大家都有時間，再做更詳盡說明；軍購特別條例不是現在才拿出來，之前已經有相關結論，民進黨只會讓人感覺不扯中共就無法做事。

顧立雄說，「集體嚇阻、防衛分攤」是美國國家安全戰略不斷提到的最大核心利益，面對始終不放棄要武力併吞台灣的中國，他無法理解台灣有什麼理由在這個架構下卻不承擔責任，也無法理解防衛能力的提升，有什麼值得大家質疑。

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