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冷眼集／執拗政院 人事拆彈愈拆愈多

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院長卓榮泰稱中選會人事案被在野黨欺騙。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰稱中選會人事案被在野黨欺騙。記者曾吉松／攝影

年底九合一選舉準備刻不容緩，中選會卻因委員人數不足，無法開會決議，行政院至今未任命立法院通過的四名中選會委員，行政院長卓榮泰仍在立法院舌戰在野黨立委。事隔兩天，政院鬆口稱會依法處理中選會任命案，此番「善意」，究竟是基於尊重法治，還是無奈於政治現實下的退讓？

此場人事僵局的引爆點，源自行政院不滿釋出善意，與在野共推中選會名單後，審查結果卻未如預期，卓揆痛斥在野毀約、缺乏誠信，矛頭還指向立法院長韓國瑜，但問題是，若行政院或總統提出的人事，立法院都必須照單全收、百分之百背書同意，憲法賦予立法院的人事審查權將失去意義，形同行政院的橡皮圖章。

如今四名中選會準委員的人事令卡在行政院將近一個月，卓揆始終強調是「誠信問題」，若後續立院能展現誠意，政院就會在程序上配合，但選舉籌備分秒必爭，對照去年喊話立院速審人事權避免耽誤選舉，如今政院的拖延，更像是宣洩少數執政下的委屈。 

雖然憲法未對人事案訂有任命期限，但從去年中選會前主委李進勇公開喊話，稱中選會運作出現空窗將成國家危機，近來更有不少基層選務官員表達焦慮，畢竟五月初就要拍板候選人保證金數額，人事遲未到位對選務衝擊不小，綠營內也並非沒有雜音，都成為政院難以延宕的考量因素之一。

中選會人事案只是前哨戰，後續還有因審查委員集體請辭再陷僵局的公廣集團董監事案，以及攸關司法公信的檢察總長提名審查，人事拆彈顯然愈拆愈多。卓揆理應收起執政執拗，避免推升朝野對立，否則恐讓賴政府未來施政舉步維艱。

李進勇 憲法 政院 中選會 韓國瑜 卓榮泰

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