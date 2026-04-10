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政策轉彎？政院：依法處理中選會任命案

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋林銘翰屈彥辰／台北報導
行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案。圖為準中選會主任委員游盈隆。圖／聯合報系資料照片
行政院指出，礙難接受在野黨封殺3位被提名人，但為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案。圖為準中選會主任委員游盈隆。圖／聯合報系資料照片

行政院至今未發布中選會人事令，衝擊年底的九合一選舉準備。行政院昨天鬆口表示，為讓選務順利進行，會依法處理中選會任命案，並再補提人選，希望立法院補足誠意，盡速行使同意權。在野立委說，行政院長卓榮泰「政策轉彎幅度比台灣山路還彎」，政府本該依法行政，而非選擇性公布；選務人士憂心影響選舉工作，朝野缺乏互信，國家無法正常運作。

中選會目前僅剩四位委員，未達法定的五人門檻，立法院三月十三日通過中選會主委被提名人游盈隆等四人案，封殺副主委被提名人胡博硯等三人。卓揆日前重批在野黨，善意淪落到這地步，只能「認命被騙」，政院迄今也未公布人事任命案。

根據法定時程，中選會應在今年八月廿日發布選舉公告、八月卅一日至九月四日受理候選人登記申請、十月十六日前審定候選人名單並通知抽籤、十月廿三日候選人抽籤決定號次、十一月十二日公告直轄市長選舉候選人名單、十一月廿八日投開票。中選會選務處長王曉麟前天在立院備詢時已證實，應該會影響年底選舉。

中選會選務人士說，這次交接進度異常緩慢，不符常理，當前無法召開委員會討論九合一選務事項，關鍵原因是「沒有交接」；此外，交接與補提三名委員並不衝突，行政院如今說依法處理，也無法得知是會先交接，還是要等補齊人事，若要等補提名單也投票通過，恐怕又要再拖到一至二個月了，現在朝野雙方已經沒有信任基礎，導致國家無法正常運作。

行政院發言人李慧芝昨說，卓揆去年主動向立法院長韓國瑜表達兩院共同合作的善意，韓允諾協助後，行政院應韓的建議與在野黨要求，發函請立法院三黨團推薦中選會人事名單，但在行政院釋出善意後，沒有看到立法院誠意，礙難接受在野黨封殺三位被提名人。

不過，李慧芝也說，為讓選務順利進行，行政院會依法處理中選會任命案，同時為讓中選會運作更加健全，也會再補提人選，希望立法院可以補足誠意，盡速行使同意權。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，行政院突然釋出善意，國民黨團樂見其成，但困惑的是，卓揆前陣子還在講被騙、不誠信，現在又釋出善意，「政策轉彎幅度比台灣山路還彎」；此外，尊重是雙向的，而非情緒勒索，期待政府不要一邊放善意、一邊放話術。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，行政院若縱容選擇性公布人事令，立法院人事同意權審查將形同具文，卓揆卡著未公布，已創下嚴重憲政惡例，如今政院願意懸崖勒馬，僅是做好本分；至於行政院要求「補足誠意」，盡速通過補提名人選，他反問，審查是立法院的責任義務，並非政治交換，何來誠意可言？

李慧芝 國民黨團 韓國瑜 九合一 卓榮泰 中選會 游盈隆

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