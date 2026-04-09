人民可否質疑司法受政治影響？徐錫祥避答 高檢署主任檢察官這樣說

立法院司法、內政委員會聯席審查檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案。立委吳宗憲問徐錫祥，「人民可否質疑司法是否受政治影響？」徐錫祥說「不能說司法不公」。高檢署主任檢察官陳宏達在臉書發文指出，「司法的公信力，從來不是靠抹黑批評者來維護，而是靠勇於面對質疑來建立」。

立委吳宗憲質今援引行政院長卓榮泰日前發言「質疑執政黨操控司法者沒資格成為執政黨」，問徐錫祥，人民究竟可不可以質疑司法是否受政治影響？

徐錫祥回答，「思想是自由的，我們無法限制」。吳宗憲直指「你還是沒有回答」，追問徐是否認同卓榮泰的話，徐錫祥僅稱「不能說司法不公」。

高檢署主任檢察官陳宏達今在臉書發文評論，「司法的公信力，從來不是靠抹黑批評者來維護，而是靠勇於面對質疑來建立」。

陳宏達po文內容指出，「對外界質疑，正是一個機會來說明、澄清、檢討、改進；而不是動輒指控別人在攻擊司法，更不是只會給批評者貼上標籤。把批評都當成敵對者，這樣只會顯得心虛而脆弱」。

「人民批評司法，往往不是要毀掉司法，而是希望司法更進步、更值得信任。真正自信有底氣的司法，不怕批評；墮落的司法，才會摀住耳朵，拒絕質疑。」

「聽得進批評，才有改革的可能；回應得了質疑，才有贏回信任的未來。否則，傷害司法的，從來不是批評，而是面對批評時的傲慢與偏見。」