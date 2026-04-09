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人民可否質疑司法受政治影響？徐錫祥避答 高檢署主任檢察官這樣說

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
立法院司法法制委員會針對最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥舉行公聽會，高檢署主任檢察官陳宏達（圖）認為，徐沒有拿出足以支撐檢察總長職位的核心戰績。記者潘俊宏／攝影
立法院司法法制委員會針對最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥舉行公聽會，高檢署主任檢察官陳宏達（圖）認為，徐沒有拿出足以支撐檢察總長職位的核心戰績。記者潘俊宏／攝影

立法院司法、內政委員會聯席審查檢察總長被提名人徐錫祥人事同意權案。立委吳宗憲問徐錫祥，「人民可否質疑司法是否受政治影響？」徐錫祥說「不能說司法不公」。高檢署主任檢察官陳宏達在臉書發文指出，「司法的公信力，從來不是靠抹黑批評者來維護，而是靠勇於面對質疑來建立」。

立委吳宗憲質今援引行政院長卓榮泰日前發言「質疑執政黨操控司法者沒資格成為執政黨」，問徐錫祥，人民究竟可不可以質疑司法是否受政治影響？

徐錫祥回答，「思想是自由的，我們無法限制」。吳宗憲直指「你還是沒有回答」，追問徐是否認同卓榮泰的話，徐錫祥僅稱「不能說司法不公」。

高檢署主任檢察官陳宏達今在臉書發文評論，「司法的公信力，從來不是靠抹黑批評者來維護，而是靠勇於面對質疑來建立」。

陳宏達po文內容指出，「對外界質疑，正是一個機會來說明、澄清、檢討、改進；而不是動輒指控別人在攻擊司法，更不是只會給批評者貼上標籤。把批評都當成敵對者，這樣只會顯得心虛而脆弱」。

「人民批評司法，往往不是要毀掉司法，而是希望司法更進步、更值得信任。真正自信有底氣的司法，不怕批評；墮落的司法，才會摀住耳朵，拒絕質疑。」

「聽得進批評，才有改革的可能；回應得了質疑，才有贏回信任的未來。否則，傷害司法的，從來不是批評，而是面對批評時的傲慢與偏見。」

立法院 行政院長 卓榮泰

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