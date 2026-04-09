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民進黨性平事務部竟稱民眾黨四大金釵是禮物 當事人怒：出來道歉

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨性別平等事務部在Podcast節目提到「民眾黨的女生，四大金釵就是禮物」，民眾黨中和區議員參選人陳怡君（右）要求民進黨應出面公開道歉。聯合報系資料照
民進黨性別平等事務部在Podcast節目提到「民眾黨的女生，四大金釵就是禮物」，民眾黨中和區議員參選人陳怡君（右）要求民進黨應出面公開道歉。聯合報系資料照

民進黨性別平等事務部近日在社群平台發布一段Podcast節目內容，內容提到「民眾黨的女生，四大金釵就是禮物」，更提及民眾黨就是大量拿女性做宣傳，甚至大量講女性身體特質，甚至提及女性出來從政，就被拿來說是靠身體換來的等爭議言論。

在節目影片中，訪談者提及當時學姊事件出來時，曾經很恥於跟柯文哲為伍，因為就是拿女性來宣傳，身邊的女性出來選舉時，就有男性說「她是靠身體換來的」等字句，且節目還貼上民眾黨四大金釵的姓名及照片。

被稱為四大金釵之一的民眾黨中和區議員參選人陳怡君今發表嚴正聲明，抗議民進黨以「禮物」等物化言論貶低不同政黨之女性政治工作者，她強調「女性在政界的價值應由專業與貢獻定義，而非淪為政黨鬥爭下的貼標籤工具。」

陳怡君表示，民進黨性平部本應致力於打破職場天花板、創造公平從政環境，但在釋出的影片中，同為女性的政治工作者竟引用媒體封號，輕蔑地以「禮物」一詞形容民眾黨女性成員，「難道這就是民進黨的性別平等？」

陳怡君說，民進黨口喊爭取權益，實際上卻踩在不同政黨女性的肩膀上，用最不堪的言論進行政治攻擊，這種「順我者平權，逆我者物化」的雙重標準，完全背離了其宣稱的進步價值，她要求民進黨出面公開道歉。

柯文哲 民進黨 陳怡君 民眾黨

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