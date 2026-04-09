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李貞秀屢爆誠信問題…基層士氣動搖 邱臣遠籲別拖累民眾黨

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
李貞秀近日持續遭行政官員因中國國籍與戶籍仍未放棄拒絕備詢，她日前指控高虹安收柯文哲700萬，被高虹安駁斥「子虛烏有」。聯合報系資料照
李貞秀近日持續遭行政官員因中國國籍與戶籍仍未放棄拒絕備詢，她日前指控高虹安收柯文哲700萬，被高虹安駁斥「子虛烏有」。聯合報系資料照

民眾黨陸配不分區立委李貞秀因指控新竹市長高虹安收創黨主席柯文哲700萬元、舉報其助理費案引發爭議，中評會原定今天開會處分，最嚴重可能開除黨籍，但突宣布延期至13日。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠開炮，要李貞秀知所進退，不要拖累民眾黨。

李貞秀近日持續遭行政官員因中國國籍與戶籍仍未放棄拒絕備詢，她日前指控高虹安收柯文哲700萬，被高虹安駁斥「子虛烏有」外，還爆出她在擔任民眾黨新竹縣黨部前執行長、竹北市長參選人林冠年媒體聯絡人時，曾協助舉報高虹安的助理費案等爭議引起外界關注。

李貞秀事後向高虹安道歉，表示因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字，並澄清柯文哲募款都是用於黨務，沒進私人口袋。

邱臣遠表示，近期李貞秀針對柯文哲及高虹安相關事件的爭議發言，不僅在社會上造成討論，也在黨內引發反彈。身為台灣民眾黨新竹黨部主委，近期也收到許多基層黨員的反映與憂心，顯示這起事件確實已對組織士氣與對外形象產生影響。

邱臣遠說，更現實的是，這類爭議容易轉移焦點，掩蓋市政團隊的努力成果，甚至影響2026地方選舉布局，「這是我們必須正視的問題」。

邱臣遠認為，這不只是單一事件，而是攸關台灣民眾黨如何面對檢驗、如何守住價值的關鍵時刻。柯文哲強調公開透明、制度優先；黃國昌也指出，面對爭議必須正面回應、接受檢驗。

針對此事，中評會原定今開會議處，已延至下周一（13日）召開，他也再次呼籲黨中央與中評會，務必盡速完成調查、釐清事實並對外說明，給支持者一個清楚交代。

同時邱臣遠也建議李貞秀應以大局為重，用智慧面對問題、妥善處理，知所進退，不要讓個人爭議影響整體發展，更不要成為拖累黨的因素。他強調，民眾黨珍惜每一份信任，也必須用更高標準要求自己，唯有守住制度與價值，民眾黨才能走得更長遠。

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